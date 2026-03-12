Amurrio celebra el día 28 la carrera solidaria 'Herri Krosa' en favor de las personas con trastornos alimentarios

Amurrio celebrará el 28 de marzo la carrera solidaria 'Herri Krosa 2026' a favor de ACABE Álava - AYTO. AMURRIO

VITORIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amurrio celebrará el próximo 28 de marzo una nueva edición de la carrera solidaria 'Herri Krosa', una iniciativa que este año destinará los fondos recaudados a la asociación ACABE Álava, entidad que trabaja en la prevención, sensibilización y apoyo a personas afectadas por trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como la anorexia y la bulimia.

La iniciativa, organizada por el área de Acción Social y Salud del Ayuntamiento, contará con la colaboración del Club de Atletismo Amurrio 'Oinkariak', que será el encargado de organizar el recorrido. La carrera se desarrollará por las calles del centro del municipio y llegará a la plaza Juan de Urrutia.

Se trata de una carrera de cinco kilómetros abierta a la participación de todas las edades, con categorías para niños y niñas, participantes infantiles, jóvenes y personas adultas.

La concejala de Servicios Sociales, Laura Fernández, ha destacado el valor social de esta iniciativa. "La Herri Krosa es una cita que une deporte, convivencia y solidaridad. Este año queremos contribuir a visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria y apoyar el trabajo que realiza ACABE Álava acompañando a las personas afectadas y a sus familias", ha dicho.

Desde la asociación ACABE Álava han recordado que los trastornos de la conducta alimentaria son "problemas complejos que van mucho más allá de la alimentación o la imagen corporal". "Los trastornos de la conducta alimentaria no van sobre alimentos, van sobre sentimientos. La comida no es la causa del problema, sino la forma que encuentra la mente de intentar sobrevivir a un sufrimiento que muchas veces no se sabe cómo gestionar", ha explicado Lorena Campomar, de la junta directiva de la entidad.

En este sentido, desde la asociación han subrayado que estos trastornos "no son una cuestión de voluntad ni de estética". "Para quien convive con un TCA es una lucha silenciosa que ocupa cada pensamiento. La imagen corporal es solo la punta del iceberg; detrás hay miedo, vergüenza, trauma o experiencias difíciles que necesitan ser escuchadas y acompañadas", ha añadido Campomar.

Asimismo, el Ayuntamiento de Amurrio ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria que combinará "deporte, sensibilización y compromiso social" en las calles del municipio.