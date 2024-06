Andoaingo Rock Jaialdia celebra este sábado en la localidad guipuzcoana su 16ª edición con nueve conciertos gratuitos

Actúan Goat Girl, The Bug Club y Tramhaus junto a Howlin’ Jaws, Amorante, Pinpilinpussies, Ithaka, Indabe y Munlet plays Devo



La localidad guipuzcoana de Andoain acogerá este sábado la 16ª edición del Andoaingo Rock Jaialdia, festival de rock que a lo largo de la jornada ofrecerá en distintos emplazamientos del municipio un total de nueve conciertos gratuitos de grupos jóvenes y emergentes de la escena local e internacional y sesiones de djs.

Tal y como han informado en una nota desde la promotora de la cita, Bloody Mary, esta 16ª edición ha cerrado un cartel con nueve bandas y músicos de Reino Unido, Países Bajos, Francia y Euskadi y Navarra, encabezados por Goat Girl, The Bug Club y Tramhaus junto a Howlin’ Jaws, Amorante, Pinpilinpussies, Ithaka, Indabe y Munlet plays Devo.

La velada se inaugurará a mediodía con el programa "Aperitif" que contará con las actuaciones de Indabe (Zuena Plaza), a las 12.00 horas, seguidos de Amorante, en la plaza Morea (13.00 horas) y el grupo Munlet tocando repertorio de Devo, a partir de las 14.00 horas en la Goikoplaza.

Con amplia participación guipuzcoana, las tres propuestas ofrecerán sonidos pop-rock, electrónica local y rock experimental.

También en Goikoplaza, a las 15.00 y 16.00 horas, se han organizado sendas sesiones de pinchadas con la presencia primero de Olibia DJ y de Jessi Mary Chain después.

Ya por la tarde, con todos los conciertos programados en el escenario ubicado en Plaza Nafarroa, la velada dará comienzo a las 18.00 horas con la actuación del joven cuarteto guipuzcoano Ithaka.

Originarios de Orio y Zarautz, el grupo practica un sonido influenciado por diferentes géneros como el alt-rock, stoner, post-punk y post-rock y bandas como Muse, Joy Division, Belako, Lukiek y Wolf Alice. En 2022 ganaron el premio del público de Gaztea Maketa Lehiaketa, y en 2023 han sido seleccionados para el circuito Katapulta Tour Guipuzkoa.

Les seguirá el dúo vasco-catalán Pinpilinpussies cuyo sonido es descrito por sus dos componentes, Raquel y Ande por una onda "Rollo Lo-Fi con algo de Sleater-Kinney, algo de Bikini Kill, pero más chill. Añádele un poco de Courtney Barnett y garage-pop con actitud postpunk y canciones para hacer pogos con alguna balada y sonido crudo".

A partir de las 20.10 horas está prevista la actuación del trío francés de garage psicodélico Howlin' Jaws, banda gala formada en 2015 que reivindica desde el siglo XXI los sonidos musicales del rock'n'roll de los 60 y, más concretamente, de los Kinks y los Beatles", explican desde Bloody Mary.

El grupo publicó en 2023 su tercer larga duración, "Half Asleep Half Awake", disco grabado en Londres en los estudios Toe Rag de Liam Watson (White Stripes), donde el grupo se acerca a la psicodelia.

A las 21.50 horas llegará el turno del trío galés The Bug Club. Formados en 2016, y recién fichados por Sub Pop, este último año han conseguido girar por Europa con una propuesta que fusiona melodías power-poperas acompañadas por guitarras rockeras y garajeras, en canciones en las que la banda recuerda a grupos como The Soft Boys, The Kinks, Moldy Peaches o The Modern Lovers.

Las británicas Goat Girl, grupo afincado en el sur de Londres y emblema del sello Rough Trade, anunciadas como cabezas de cartel de la edición a partir de las 23.15 horas, presentarán su tercer álbum 'Below the Waste' (2024), recién publicado, donde combinan "noise-rock expansivo, pop-rock juguetón, folk experimental, postpunk desinhibido, garaje sesentero y synth-pop", definen desde la promotora guipuzcoana.

Integrado por las multi-instrumentistas y compositoras Lottie Pendlebury, Rosy Jones y Holly Mullineaux, "Below the Waste" (2024) ha sido producido junto a John "Spud" Murphy (productor de Cavalcade de black midi y de False Lankum de Lankum) donde despliegan una "combinación única de estilos y métodos de grabación poco ortodoxos desde un nuevo estilo de producción colaborativa".

Cerrarán la jornada, a partir de las 00.40 horas, los holandeses Tramhaus, que acaban de anunciar su disco debut, 'The First Exit'. Con 4 singles y un EP publicados por el sello independiente Subroutine Records, este cuarteto emergente de Rotterdam que practica el postpunk, ha triunfado en festivales europeos y "sus contundentes directos han sido elogiados y comparados con bandas como IDLES o Viagra Boys".

En las letras de sus canciones se sitúan "entre la sátira social y el humor absurdo, demostrando un evidente compromiso social, como en el tema 'Make It Happen', himno militante anti-capitalista", describen desde Bloody Mary.