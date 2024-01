De Andrés cree que la "tensión" de PNV y EH Bildu es "comercial" y tienen "sintonía para gobernar y dejarse gobernar"

Afirma que PNV se "deja intimidar" por EH Bildu en el proyecto del Guggenheim Urdaibai



BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha considerado que la "tensión" entre PNV y EH Bildu es "comercial" de cara a las próximas elecciones, ya que tienen "una sintonía importante" que les permite "gobernar juntos, dejarse gobernar y seguir colaborando" en las instituciones.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, ha criticado el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Vitoria por el Gobierno de PSE-EE y PNV con EH Bildu para aprobar los presupuestos de 2024, tras el que considera "imposible" no ver algo más.

En este sentido, ha apuntado que, desde hace "ya un tiempo", se está viendo una "aproximación" tanto del Partido Socialista como del PNV hacia EH Bildu y la "normalización" de la coalición abertzale por "los intereses de unos y de otros", a pesar de que no haber cumplido "la base ética que se exigía hace no tanto tiempo".

Así, ha subrayado que sin "los votos de Bildu" Pedro Sánchez no habría sido presidente del Gobierno, en Pamplona "se ha hecho a un candidato de Bildu alcalde" y en Vitoria "hay acuerdos también de gobernabilidad", a lo que se suman acuerdos en el Parlamento Vasco.

A su entender, no se trata solo de que "Bildu pueda apoyar y ser apoyado por PNV y PSOE", sino que hay "una sintonía ideológica" que se percibe en el Congreso de los Diputados "una y otra vez" cuando "Bildu, PNV, PSOE y también Podemos, o Sumar en su caso, votan juntos".

De este modo, ha opinado que "estamos ante un mismo producto con marcas comerciales distintas" pero que, "al final, están votando conjuntamente, se entienden en todo".

Para Javier De Andrés, aunque "el proceso de incorporación" de EH Bildu "lo impulsó el Partido Socialista por los intereses de Sánchez", el PNV "lo ha aceptado con toda naturalidad". "No se ha querido quedar atrás y ha entrado también en ese juego de colaboración y de estratégica y también de programa con EH Bildu", ha asegurado.

En relación a los próximos comicios vascos, el dirigente del PP ha afirmado que lo que le gustaría es "conocer la fecha" para poder "planificar" y ha subrayado que su formación tiene "una enorme responsabilidad en este momento en Euskadi" porque hay "muchas ofertas electorales, pero son el mismo producto".

Según ha criticado, "votan siempre juntos" con "coincidencias permanentes" en el Parlamento vasco y, por eso, "la única alternativa que realmente hay a ese cuatripartito, en el que se presentan cuatro formaciones comerciales distintas con un mismo producto, es la del Partido Popular", que tiene "la misión de centrar la política vasca, equilibrarla" y recuperar "el modelo vasco realmente que ha funcionado bien", basado en "el mérito, el trabajo, en el esfuerzo".

De Andrés ha considerado que la "tensión" entre PNV y EH Bildu es "comercial" y tiene "un propósito electoral". "Hay una sintonía muy importante entre Bildu y PNV que les permitiría gobernar juntos, dejarse gobernar y seguir colaborando, como lo están haciendo ahora, en cada votación en el Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados y también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria, en el Ayuntamiento de Pamplona o en cualquier sitio donde se plantea un asunto que ellos tengan que resolver", ha subrayado.

El presidente del PP vasco ha manifestado que el candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, "ha hecho la oferta de gobernar con el PNV" y la formación que dirige Andoni Ortuzar "no le ha dicho que no", sino que lo ve "poco creíble". Por ello, ve "compatible" las manifestaciones tanto de Otxandiano como del presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

También ha aludido a las declaraciones de Otxandiano en las que aseguraba que ETA "ha asumido toda su responsabilidad política" por sus crímenes, pero no aquellos que recurrieron al terrorismo de Estado o cometieron torturas. De Andrés ha afirmado que "no es verdad que ETA haya asumido su culpa" como se está "viendo precisamente ahora en el juicio de Txapote y Gallastegi".

Aunque "es verdad que ETA ha muerto, extenuada por la presión policial y judicial que vivió", ha subrayado que no ha habido un reconocimiento del daño causado ni arrepentimiento. "Ellos no están condenando lo que hizo ETA. Otxandiano no ha condenado lo que hizo ETA", ha señalado, criticando que "están en un juego de decir que rechazan, pero no condenan, porque creen que no hay responsabilidad".

GUGGENHEIM URDAIBAI

Por otro lado, ha aludido a la polémica generada respecto al proyecto del Guggenheim Urdaibai, criticando que, teniendo en cuenta las declaraciones de Gobierno Vasco y Diputación, "no se aclara". Tras lamentar que se está "desconsiderando" la figura del Lehendakari, se ha mostrado partidario de "no perder" los 40 millones comprometidos por el Gobierno central y, "si resulta que en Urdaibai no lo quieren, igual hay otros lugares en Euskadi que sí que quieren hacer el Guggenheim".

"Tenemos una oportunidad para que esto vuelva a fortalecer nuestra oferta turística, cultural, comercial, de imagen del país, que no la podemos perder", ha señalado.

Para el presidente del PP vasco, el PNV "se deja intimidar por Bildu", que "no quiere" la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai. "El PNV que le tiene tanto miedo a Bildu, que le conduce a tomar decisiones muy negativas", ha denunciado.

Finalmente, ha vuelto a rechazar la nueva Ley vasca de Educación, ya que, a su entender, "profundiza en los errores" que han conducido a "resultados de los escolares muy malos". "Lo que se hace es ahondar en los mismos errores que se cometieron, hacer una escuela que es ajena a la realidad social vasca, a la realidad lingüística vasca, que dificulta y pone trabas adicionales a los alumnos para que puedan desarrollar sus capacidades", ha advertido.

En su opinión, "la solución" pasa por "dar libertad" de elección de modelo y centro y "reconociendo el mérito", en vez de "circunstancias ideológicas, identitarias, lingüísticas". "Lo que hace es exactamente lo contrario", ha alertado.