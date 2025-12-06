De Andrés pide a PNV y PSE, "padrinos de Ernai y EH Bildu", una "reacción directa" ante los actos vandálicos

Acto del PP vasco con motivo del Día de la Constitución Española - EUROPA PRESS

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, se ha dirigido a PNV y PSE como "padrinos de Ernai y EH Bildu" y les ha pedido una "reacción directa" y que no sean "espectadores" de los "actos vandálicos" contra "instituciones y símbolos", para "dejar al margen aquellas organizaciones que se suponen políticas, pero que realmente lo que están haciendo es coartar la libertad de expresión".

Javier de Andrés ha realizado este sábado un discurso en la plaza Jado de Bilbao con motivo del Día de la Constitución Española, en en un acto en el que también han intervenido la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, y el presidente de Nuevas Generaciones en Euskadi, Pablo Gómez-Guadalupe, y tras el que han repartido ejemplares de la Constitución Española.

El presidente del PP vasco ha asegurado que lo que se defiende en el artículo 20 de la Constitución, la libertad de expresión, es lo que "se quiere privar en Euskadi", y se ha referido a "todas esas iniciativas" de "vandalización de instituciones" y de "símbolos de nuestra civilización".

"Detestan nuestra historia y detestan nuestra civilización, por eso han tirado la bandera de España, la bandera de Europa, las cruces que están tirando de los montes", ha lamentado, para añadir que con esos actos "quieren privarnos de la libertad de expresión para poder decir que la convivencia parte de nuestras propias raíces de la convivencia natural del país Vasco, con el resto de España y también con el resto de Europa".

Al referirse a la vandalización de la sede del PP en Bilbao ha dicho que mediante ese acto "quieren privarnos de la libertad de expresión para que no podamos expresar nuestro mensaje y que no estemos en igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas, porque no comparten nuestra opinión", lo que a su entender es "el totalitarismo de toda la vida".

"Es una organización que tiene nombres, Ernai, y apellidos, que es el de EH Bildu y Otegi, y tiene padrinos, los que lo quieren blanquear, que son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco", ha denunciado de Andrés, que dice que se trata de una "operación concertada" porque "no es casualidad que en las mismas jornadas se acumulen todos los actos".

En ese sentido ha demandado "una reacción directa" de ambos partidos y ha pedido que no se queden "de espectadores". "Tiene que haber un retorno al suelo ético que hace imprescindible el dejar al margen aquellas organizaciones que se suponen políticas, pero que realmente lo que están haciendo es coartar la libertad de expresión y la libertad de organizaciones políticas".

"ACTO REVOLUCIONARIO"

Por su parte, Amaya Fernández, presidenta del PP de Bizkaia, ha lamentado que "defender la constitución" sea hoy "un acto revolucionario a pesar de que sea sinónimo y es símbolo de convivencia, de libertad, y el pilar sobre el que se asienta nuestro autogobierno, nuestro estatuto, la foralidad".

Cree que está "atacada por quienes deberían protegerla, y miro directamente a PNV y PSE", ha dicho, porque "ambos se llenan la boca todos los días hablando de progreso y de seguridad jurídica cuando luegolo que hacen es redefinir el concepto de democracia".

Según Fernández, ambas formaciones decían antes que las sentencias judiciales "debían ser respetadas", y "ahora se dictan por venganza o por revancha".

"Hasta hace muy poco las formaciones políticas que no condenaban los asesinatos ni los actos de kale borroka eran formaciones políticas con las que no se podía acordar. Ahora son formaciones políticas con las que dialogar, acordar, pactar y hasta gobernar", ha criticado.

Fernández ha concluido expresando que "hoy toca estar aquí defendiendo un marco que ha costado sangre, sudor y lágrimas afianzar", y ha defendido que su partido es "en Bizkaia la alternativa sensata y moderada".