Andueza asegura que los socialistas son los únicos que "pueden parar a la derecha y a la extrema derecha"

Romero advierte de que PP y Vox "van con toda la artillería para derruir estos cuatro años de progreso que ha liderado Sánchez"



SAN SEBASTIÁN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha advertido de que "el único partido que puede parar a la derecha y a la extrema derecha es el PSOE" y ha recomendado a los votantes no "fiarse" del resto, porque igual se les vota "pensando que van a hacer una cosa y luego hacen la contraria".

Andueza ha participado este sábado en un acto de precampaña en la Casa del Pueblo de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria, acompañado de la cabeza de lista al Congreso de los diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero, y del alcalde lasartearra, Agustín Valdivia.

El secretario general del PSE ha criticado a quienes están "intentando instrumentalizar" estos días el paso del Tour de Francia por Euskadi para "usarlo como escaparate de sus obsesiones soberanistas". Frente a ello, ha señalado que los socialistas están ocupados en una "contrarreloj" mucho más "exigente", en la que está en juego "el futuro de este país", en alusión a los comicios generales del próximo 23 de junio.

"Nos jugamos avanzar o retroceder, evolucionar o involucionar", ha advertido, para añadir que también está en juego "la sociedad que tenemos, el país que tenemos, las libertades que tenemos, los derechos que tenemos, las prestaciones que tenemos y la calidad de vida que tenemos". "Eso es muy serio", ha subrayado.

Andueza ha destacado que España no se puede permitir "retroceder" y "derribar todo lo conquistado durante tantas décadas con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, dejándonos la piel y la vida en muchas ocasiones y no la historia". "No podemos permitirnos un gobierno del PP", ha insistido.

En este contexto, ha alertado también de que el PP "no sólo deja que la ultraderecha entre en los gobiernos", sino que, además, "abraza sus principios, sus políticas y no sólo las abraza, las hace posibles". "Eso es lo que no podemos permitir, ni en España, ni en Euskadi", ha afirmado.

Andueza ha reiterado que no se puede dejar los gobiernos "en manos de gente que no tiene un proyecto para este país". "No tiene ni proyecto económico, ni proyecto social", más allá de "cercenar absolutamente todo", ha afirmado.

El dirigente socialista ha señalado que el PP y Vox sólo "tienen una lista de derogaciones" y "quieren destruir todo lo que hemos construido". "Quieren recortes, quieren supresiones de derechos" y ya "no se tapan" al decirlo, ha señalado. Frente a ello ha asegurado que los socialistas lo que quieren es "seguir mejorando la calidad de vida" de los ciudadanos.

"PP ESPECIALISTA EN MENTIR"

Andueza ha acusado al PP de ser "especialista solo en una cosa, en mentir, en engañar, en no mirar a la ciudadanía a los ojos para decir lo que verdaderamente piensa y lo que quiere". "Es especialista en mentir y lo demostró ayer en Extremadura, sin ningún pudor además", donde su dirigente María Guardiola dijo que no gobernaría con Vox y "diez días después, todo lo contrario", ha recordado el secretario general del PSE-EE.

"Lo van a seguir haciendo allá donde puedan porque no les mueve otra cosa que llegar al poder, a costa de lo que sea y con quien sea", ha aseverado. Para Andueza los 'populares' ya "no se esconden, no disimulan, mienten sin pudor".

Andueza ha defendido que "para que un país sea digno tiene que estar gobernado, tiene que estar dirigido por gente honesta" y el PP de honesto "tiene muy poco y cada vez menos". Por todo ello, ha reiterado que el 23 de julio "nos jugamos mucho, no sólo en España, sino también en Euskadi", porque cuando los socialistas están al frente del Gobierno central a la comunidad autónoma vasca "le ha ido especialmente bien".

Por otro lado, ha señalado que "algunos ya están jugando al despiste, queriendo preparar el terreno por si se pueden convertir en la muleta de Feijóo, en la muleta del PP". A ellos les ha dicho que en España gobernará el PP o el PSOE, "no hay otras alternativas" y el resto de partidos "tendrán que retrarse y decidir".

"El único partido que puede parar a la derecha y a la extrema derecha es el PSOE", ha sostenido, para, a continuación, apuntar que del resto no se "fiaría", porque "igual tú metes en la urna el voto pensando que van a hacer una cosa y luego hacen la contraria".

Así, ha pedido a los votantes que no quieren que el PP gobierne España que voten al PSOE, "no hay otra opción". Finalmente, se ha convencido de que en esta cita electoral las urnas volverán a llenarse "de puños y rosas", para hacer posible que "España y Euskadi sigan siendo un país digno en el que vivir".

Romero por su parte ha subrayado que "el socialismo es el único leal al feminismo y a la política de igualdad entre hombres y mujeres", algo que demuestra poniendo al frente de las listas y de carteras a mujeres.

"VAN CON TODO"

La candidata socialista ha lamentado que la derecha y la ultraderecha "van con todo para demoler España". "Les vale la mentira, les vale la hipocresía", ha censurado, para incidir en que "les vale todo para ganar esa guerra interminable que tienen con la pluralidad y la izquierda en España". "Van con todo, con toda la artillería para derruir estos cuatro años de progreso que ha liderado Pedro Sánchez", ha reiterado.

En este contexto, les ha advertido de que "no van a poder derogar la Ley de Memoria democrática" porque los socialistas ganarán los comicios del 23 de julio. También se ha referido a los pensionistas, porque los socialistas no quieren que "vuelvan los recortes a las pensiones, que devuelvan a nuestros mayores a la pobreza negándoles la subida de las mismas conforme al coste de la vida". "Debemos volver a votar a quien ha garantizado esas pensiones dignas", ha señalado.

Asimismo, ha alertado de que PP y Vox "acabarán con el escudo social", pero los socialistas son únicos que tienen la llave para "cerrarles con candado la puerta de entrada en el Gobierno de España".

Valdivia, por su parte, ha destacado que en las elecciones generales del 23 de julio los votantes van a elegir entre "la España de la diversidad, de los colores, que defiende la vida y la libertad con mayúsculas, o la España gris de los nostálgicos del franquismo, de quienes defienden la libertad de los poderosos y de las élites".

Según ha añadido, entre la propuesta socialista de "un país progresista, que crece económicamente y reparte la riqueza para mejorar la vida de todos", o la del PP y Vox, que "se reparten entre ellos la riqueza, dejando a su paso millones de personas damnificadas".