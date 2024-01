Andueza da a elegir a Otxandiano entre un Gobierno PSE-PNV, liderado por socialistas, o EH Bildu-PNV encabezado por él

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho al candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, que hay dos modelos de futuro Gobierno Vasco entre los que tiene que elegir: uno conformado por socialistas y PNV, liderado por él mismo, y otro formado por la coalición soberanista y los jeltzales, encabezado por el propio Otxandiano. De esta forma, ha rechazado, de nuevo, la posibilidad de que pueda haber un acuerdo de Gobierno entre su partido y el de Arnaldo Otegi.

Andueza, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao para presentar el programa electoral de su partido para las próximas elecciones autonómicas vascas --que todavía no tienen fecha, aunque da por hecho que serán en primavera--, ha respondido de esta forma al aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, que ha reclamado superar "el modelo excluyente" del actual Ejecutivo de Euskadi para seguir la estela de Navarra.

El líder del PSE-EE ha señalado que Pello Otxandiano ha puesto sobre la mesa dos modelos de coalición al hablar de Navarra. En este sentido, ha constatado que, por una parte, está el de la Comunidad foral, presidido por la socialista María Chivite, en el que está el PNV y no incluye a EH Bildu; y por otro, el de Pamplona, con Joseba Asiron, de la formación soberanista como alcalde, en el que están otras formaciones, como los jeltzales, y que no integra a PSN.

"Si se trata de elegir, podemos preguntar al señor Otxandiano cuál de los dos modelos prefiere: un Gobierno en Euskadi liderado por un lehendakari socialista en coalición con el PNV o uno liderado por EH Bildu con un lehendakari de EH Bildu en coalición con el PNV", ha planteado.

Tras señalar que, por lo tanto, "hay dos únicas opciones", le ha pedido que explique "cuál prefiere" porque "no hay otra alternativa".

"Yo la tengo absolutamente clara y me parece que en los últimos tiempos he sido muy claro y he respondido con absoluta rotundidad a esa pregunta", ha subrayado, en referencia a su rechazo a conformar acuerdos de Gobierno con EH Bildu que, a su juicio, tiene como objetivo principal el logro de la independencia.

En este sentido, ha destacado que él aspira a ser Lehendakari de Euskadi y a liderar un Gobierno "que traiga progreso, modernidad, avances sociales y que no ponga en el centro del debate político como absoluta prioridad el independentismo".

Preguntado sobre la posibilidad de un supuesto Ejecutivo vasco encabezado por los socialistas con apoyo externo de EH Bildu, ha replicado que es la ciudadanía la que tendrá que decidir el apoyo que otorga a cada formación.

"A partir de ahí, veremos cuáles son las fórmulas, qué números dan y qué números no dan, pero creo que he sido muy claro respecto a la formación del Gobierno de Euskadi para los próximos años", ha señalado.

Para Eneko Andueza, el PSE-EE es "la alternativa real, tangible, eficaz y eficiente" para materializar el "cambio de guión" que Euskadi "necesita". "Para nosotros es muchísimo más importante para qué se quiere gobernar que con quién se quiere gobernar", ha precisado.

Andueza ha eludido pronunciarse sobre si los comicios serán el 21 de abril, como ha sugerido Otxandiano, y ha asegurado que a los socialistas "les da igual cuándo sean las elecciones", por que están "absolutamente preparados" para cuando el Lehendakari, Iñigo Urkullu, decida "activar el botón electoral".

(Habrá ampliación)