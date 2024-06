Andueza dice que no le causa "ningún quebranto" el reconocimiento nacional de Euskadi, que "ya refleja la Constitución"

Asegura que la nueva estructura del nuevo Ejecutivo y el reparto de carteras "no está cerrado", aunque el PSE-EE tendrá "más fuerza"



BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que no le causa "ningún quebranto" el reconocimiento nacional de Euskadi, "sino todo lo contrario", por ser una cuestión que "ya se refleja en la Constitución".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el dirigente socialista se ha referido al pacto de gobierno alcanzado con el PNV que, una vez ratificado por las bases del PSE-EE y la Asamblea Nacional jeltzale, permitirá la investidura de Imanol Pradales como lehendakari este próximo jueves.

Tras afirmar que da "mucha relevancia" a la opinión de las bases, ha defendido que supone un buen ejemplo de lo que es "un gran ejercicio democrático interno" que estaría "muy por encima" de los procesos internos que tienen otras formaciones.

"No tengo ninguna duda de que las bases van a avalar, de manera muy amplia, la firma de este acuerdo. Entre otras cosas porque ya en el preacuerdo que han podido tener la posibilidad de leer habrán podido observar que la impronta socialista es muy notoria", ha defendido.

En este contexto, ha reconocido que aún "quedan flecos" en la negociación con el PNV y "hasta que las bases no lo ratifiquen no se terminará de culminar el proceso de negociación". "Ambos partidos hemos decidido dejar algunas cuestiones a la espera de que las bases de ambos partidos ratifiquen el preacuerdo", ha argumentado.

Asimismo, Andueza ha valorado que el "tono" de las negociaciones con los jeltzales ha sido bueno, sin grandes "enfrentamientos" y, "desde ese ánimo de buscar un acuerdo". Además, ha destacado que la impronta socialista se ve "en todas las áreas".

Cuestionado por el nuevo estatus, ha incidido en que el PSE-EE habla de pacto estatutario porque nunca "tolerarían" que se hablara de "un nuevo estatus en un programa de gobierno" ya que es algo que no comparten.

"Eso se lo dejamos a los nacionalistas, a los independentistas. Creemos que no es la mejor solución y no es un debate que en estos momentos esté en el seno de la ciudadanía vasca. Nosotros preferimos hablar de un pacto estatutario que, desde luego, tal y como aparece reflejado en ese preacuerdo y aparecerá en el acuerdo de gobierno es un pacto estatutario que esté dentro del marco legal vigente", ha defendido.

Según ha aseverado, esto supone una "novedad muy importante" al respecto de otros acuerdos a los que han llegado con el PNV en los que "se pactaba la discrepancia". "Ahora se pacta una hoja de ruta para que, dentro de la legalidad, haya un nuevo tiempo también en ese marco. Para nosotros es muy importante porque después de 45 años es fundamental que blindemos derechos sociales conquistados durante décadas", ha incidido.

Así, ha confiado en alcanzar un pacto estatutario que sea "amplio, diverso, refleje la pluralidad y diversidad que tiene Euskadi y blinde derechos".

Por otro lado, ha subrayado que el reconocimiento nacional de Euskadi está reflejado en la Constitución de tal modo que "no es algo nuevo". "A mí ese reconocimiento no me causa ningún quebranto, sino todo lo contrario, sobre todo observando que hay Comunidades Autónomas que no hace tantos años recientemente han renovado sus Estatutos de autonomía y ese mismo reconocimiento está perfectamente reflejado y ha contado con el apoyo, en muchos casos, del PP", ha expresado, para añadir que "si hay que hacer ese reconocimiento" de Euskadi e incorporarlo de alguna manera al nuevo pacto estatutario, "bienvenido sea y no pasa absolutamente nada".

CONSEJERÍAS

Por otro lado, ha asegurado que la nueva estructura del Ejecutivo y el reparto de carteras "no está cerrado" y todavía "queda tela por cortar" porque "lo primero es cerrar la hoja de ruta que va a guiar al futuro gobierno y después decidir lo que tiene que ser la estructura".

"Está bastante avanzada y después ya se designará a las personas que sean las que tengan la responsabilidad de llevar a cabo esa hoja de ruta en las diferentes consejerías", ha añadido.

En esta línea, ha avanzado que el PSE tendrá "más fuerza en ese gobierno", aunque ha advertido que "no se trata de pedir más" carteras sino que se trata de hacer "justicia en relación a lo que han dicho las urnas".

"Las urnas han dicho que el Partido Nacionalista Vasco ha sufrido un castigo y el Partido Socialista de Euskadi ha tenido premio, incluso estando en el mismo gobierno. Es decir, ellos han sufrido un desgaste que el Partido Socialista no ha sufrido. Por tanto, es una cuestión de justicia, de que la correlación de fuerzas se ajuste a lo que han dicho las urnas", ha considerado.

Según ha detallado, ese gobierno será así "proporcional en relación a los escaños que tenga cada grupo parlamentario y en base a eso, el PSE tendrá más fuerza".

"Los hombres y mujeres que tendrán el honor de gestionar una cartera en el futuro gobierno vasco serán personas muy contrastadas con una trayectoria en cuanto a la gestión impecable y que representarán perfectamente los valores, las ideas y el proyecto socialista", ha expresado.

Respecto a su decisión de no formar parte del próximo Ejecutivo, ha afirmado que en política la ambición personal y "lo que a uno le gustaría se tiene que quedar en el cajón" de tal modo que hay que mirar "sobre todo por el interés general de la ciudadanía y del partido". Por último, ha considerado lógico que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, presente su candidatura a lehendakari en el pleno ed este próximo jueves.