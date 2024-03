Andueza no cree que EH Bildu esté detrás de incidentes pero sí "movimientos de la izquierda abertzale e indepedentistas"

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este viernes que no diría que EH Bildu está detrás de los incidentes ocurridos en las últimas fechas en la localidad guipuzcoana de Tolosa y en las tres capitales vascas, aunque sí "movimientos de la izquierda abertzale e indepedentistas".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha destacado que la Ertzaintza tiene sus protocolos y que, "cuando hay un incidente, tiene que entrar, y ahí no hay ninguna duda".

El dirigente socialista ha señalado que, si la policía autonómica actúa en el marco de sus protocolos, "perfecto, no veo ningún problema", y ha instado a "dar confianza" a la Ertzaintza.

En cuanto a las declaraciones realizadas por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en las que sugería que EH Bildu podría estar "en la trastienda" de los últimos incidentes, ha indicado que prefiere ser "más prudente y, si no tengo pruebas, no señalar a nadie".

En cualquier caso, ha indicado que no diría que EH Bildu está detrás de lo ocurrido, "sino movimientos de la izquierda abertzale e independentistas", y es "evidente". "No diría que EH Bildu está detrás de todo eso, y no sé qué personas serán, pero la gente del entorno de esos movimientos utilizan el alboroto y la violencia cuando hacen actos y manifestaciones", ha asegurado.

Eneko Andueza ha subrayado que la preocupan especialmente los incidentes que están ocurrido últimamente en el entorno del fútbol, y que, siendo "muy futbolero", no le entra en la cabeza "montar bronca cuando se va a un partido de fútbol".

NORMALIZACIÓN DE LOS INCIDENTES

"Me preocupa mucho que haya habido tantos incidentes en tan corto plazo. Si es algo puntual, bueno, pero últimamente se está normalizando y creo que es muy preocupante y grave", ha destacado.

En todo caso, ha considerado que no se trata de un fenómeno exclusivo de Euskadi, sino que ocurre en muchos otros lugares. "Cuando vienen equipos de Europa, algunos movimientos vienen con la misma mentalidad. Son movimientos ultras, de una u otra ideología, y es muy preocupante. Hay que cortarlo cuanto antes", ha concluido.