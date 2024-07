Andueza (PSE) cree que se perderá "una oportunidad histórica si PNV y EH Bildu se obsesionan con el derecho a decidir"

Dice "estar seguro" de que la vivienda "va a dejar de ser un problema en Euskadi para convertirse en una oportunidad"



BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que se perderá "una oportunidad histórica si PNV y EH Bildu se obsesionan con el derecho a decidir". Además, indica que si Euskadi no cuenta con un Estatuto de Autonomía "modernizado" es porque los nacionalistas lo han impedido".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente socialista señala además que su formación "tiene muy claro que entre los derechos lingüísticos y los laborales siempre vamos a defender los laborales".

Tras defender que la ciudadanía comprende que el nuevo Gobierno Vasco cuente con 15 Consejerías "si es por un motivo de eficiencia en la gestión", asegura que es positivo para la ciudadanía que el PSE-EE "mantenga su perfil, su autonomía en el discurso".

A su juicio, los consejeros socialistas en el Ejecutivo tienen "perfiles gestores y experimentados en la materia" y defiende que no parten de la base de que tengan que "confrontar con el PNV".

Asimismo, subraya que el PSE tiene claro que todos los cambios que se lleven a cabo en materia fiscal "deben hacerse desde la óptica de la progresividad" de tal modo que no cree que vaya a hacerse algo que "cambie el rumbo y la dinámica de un sistema que ha permitido mantener todos los servicios públicos".

Andueza, que dice que los perfiles lingüísticos se deben aplicar de tal manera que se garanticen los derechos, remarca que también debe hacerse "asegurando al mismo tiempo que Osakidetza, por ejemplo, cuente con todos los profesionales necesarios y con condiciones laborales adecuadas".

"El PSE tiene muy claro que entre los derechos lingüísticos y los laborales siempre vamos a defender los laborales", afirma, para añadir que tiene claro que el nuevo consejero de Salud, Alberto Martínez, "será equitativo a la hora de aplicar los perfiles".

ESTATUTO DE GERNIKA

En relación a la reforma del Estatuto de Gernika, cree que hay "una gran oportunidad para blindar los derechos sociales conquistados en los últimos 45 años y sería una gran lección democrática para sentar las bases de la Euskadi del futuro".

"Ahora bien, si PNV y EH Bildu se centran en sus obsesiones identitarias, en el derecho a decidir y en otras cuestiones, perderemos esa oportunidad histórica", lamenta.

A su entender, los nacionalistas deben ser conscientes de su responsabilidad porque "si Euskadi no cuenta con un Estatuto de Autonomía modernizado es porque ellos lo han impedido".

Por otro lado, indica que la decisión del lehendakari, Imanol Pradales, de no incluir a Vox de la ronda de partidos es una decisión "respetable", aunque él no lo hubiera hecho. "No hay que dejarles que se victimicen", argumenta.

VIVIENDA

En lo que respecta a la problemática de la vivienda, Andueza asevera que requiere "recursos y tiempos" y dice "estar seguro de que la vivienda va a dejar de ser un problema en Euskadi para convertirse en una oportunidad".

Por otro lado, indica que los socialistas apuestan desde la Consejería de Justicia por "cambiar el sesgo que algunos han querido imprimirle al relato de la historia".

"En lo referido a ETA, se ha hablado mucho de las víctimas, pero creemos que también se debe hablar de los victimarios para tener un relato completo. Hay mucha labor por desarrollar", argumenta, para añadir que la gestión de la anterior directora del instituto Gogora, Aintzane Ezenarro, "en algunos aspectos ha dejado mucho que desear".

Cuestionado por el reparto de menores migrantes no acompañados, Andueza manifiesta que Euskadi está "asumiendo lo que le corresponde con absoluta responsabilidad y está siendo un gran ejemplo", aunque "otras comunidades tienen que ser corresponsables".

Por último, defiende que en lo que respecta a la conexión del TAV con Navarra los socialistas siempre defenderán "la opción más sostenible medioambiental y económicamente" y cree que "lo que no se puede hacer es competir en provincianismo".