Andueza reitera que los herederos del franquismo tienen que pedir perdón por el bombardeo de Gernika y no el Gobierno

El secretario del PSE-EE, Eneko Andueza, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Ercilla, a 25 de noviembre de 2025, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reiterado que son los herederos del franquismo los tienen que pedir perdón por el bombardeo de Gernika y el "agravio" que supuso la dictadura para los vascos, aunque también "a toda España", y no el Gobierno español, liderado por el PSOE, que son "víctimas" del alzamiento militar y herederos del Ejecutivo de la República, en el que ha recordado, también estaba el PNV.

Andueza ha respondido, de esta forma, en Forum Europa-Tribuna Euskadi, a la petición del Lehendakari, Imanol Pradales, que desde el Parlamento Vasco pidió al Gobierno español que realice un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido en la dictadura de Franco, ya que "todavía tiene una gran deuda en el reconocimiento de las injusticias sufridas por Euskadi en el pasado".

Pradales hizo esta apelación ante la visita el próximo viernes del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a Gernika (Bizkaia) como gesto de desagravio al bombardeo a la población civil de la aviación nazi en 1937.

El líder del PSE-EE ha dicho que no comparte con el Lehendakari que el Gobierno de España deba pedir perdón a los vascos, posición que ha mantenido a lo largo de los últimos años. "Entiendo que un Gobierno que es legítimo heredero de aquel Gobierno (de la República) que en 1936 sufrió el golpe militar, ese mismo Gobierno que en 1937 sufrió el bombardeo de Gernika, no tiene ningún sentido que pida perdón a absolutamente a nadie", ha asegurado.

"SOMOS VÍCTIMAS"

Eneko Andueza ha subrayado que "en aquel Gobierno no sólo había representantes del PSOE, también incluso del PNV", ya que estaba Manuel de Irujo, ministro sin cartera. "Yo creo que nosotros, en ese caso, no somos responsables, sino víctimas de aquel bombardeo y de aquel golpe militar. Por tanto, nosotros no tenemos que pedir perdón absolutamente por nada", ha reiterado.

En todo caso, cree que, quienes tienen que pedir perdón, son "los herederos de aquel franquismo, de aquel golpe militar, que hizo que Euskadi, al igual que toda España, sufriera una guerra civil absolutamente intolerable". "Yo no le veo ningún sentido a esa reclamación y, desde luego, no la comparto en absoluto", ha subrayado.