Ansola asegura que el PNV "siempre ha tenido muy claro" que el derecho a decidir "es un derecho"

Dice que, "sea siendo presidente o no", el partido "tiene que contar sí o sí" con Andoni Ortuzar

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado este miércoles que su partido "siempre ha tenido muy claro y va a seguir teniendo claro" que el derecho a decidir "es un derecho", y que "el único límite debe ser la palabra del pueblo".

Ansola se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la ponencia política que el PNV ha trasladado a las bases para su debate, en la que, entre otras cuestiones, defiende el reconocimiento de la nación vasca e institucionalizar el derecho a decidir mediante un nuevo pacto con el Estado.

De esta manera, el nuevo dirigente del PNV en Bizkaia ha destacado que la actual coyuntura política existente en el Estado "nos ayuda a trabajar por un nuevo estatus" para Euskadi.

Así, ha recordado que el acuerdo de investidura firmado en noviembre de 2023 por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, establece "claramente" el compromiso del Ejecutivo para completar el actual Estatuto de Autonomía, "y también para ampliarlo".

"En el acuerdo queda claro que se va a reconocer que Euskadi es una nación. El único límite debe ser la palabra del pueblo, y el derecho a decidir debe estar ahí. Creemos que estamos en una situación especial en la que nuestros votos son indispensables en Madrid y debemos aprovecharlo para lograr lo máximo posible en este ámbito. El PNV siempre ha tenido claro y va a seguir teniendo claro que el derecho a decidir es un derecho", ha insistido.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Por otro lado, Iñigo Ansola también se ha referido al hecho de que la dirección del partido haya planteado en la ponencia establecer una mayoría cualificada para optar a más de dos mandatos en sus cargos, y ha reconocido que "está siendo un debate bastante extenso".

El presidente del BBB ha explicado que se pretende otorgar "una especie de singularidad" a la posibilidad de optar a más de dos mandatos consecutivos en los cargos internos del partido.

"La cuestión no es limitar a ocho años, y listo, como sucede en la Presidencia de los Estados Unidos, sino que se pretende dotar de esa singularidad para que no haya inclinación a prolongarse demasiado en el tiempo, y que puedan decidir las bases teniendo en cuenta las necesidades del momento y que esa persona las pueda dar respuesta", ha indicado.

ORTUZAR

Ansola ha considerado que no va a entrar "en la salsa" sobre la continuidad o no de Andoni Ortuzar al frente del PNV, aunque ha asegurado que "siempre le he visto muy fuerte" y que, "sea siendo presidente o no", el partido "tiene que contar sí o sí con personas así".

El dirigente del PNV en Bizkaia ha destacado que siempre han sido "un partido muy democrático" y que "su principal fuera son los militantes", ya que la estructura del partido "siempre ha sido de abajo a arriba".

"Está claro que cada persona tiene el derecho a tomar su decisión, y, en este caso, primero el propio Andoni Ortuzar debe decidir si tiene ganas y fuerza para seguir. Si decide que está dispuesto para continuar, los militantes dirán si quieren contar con Andoni o con otra persona", ha explicado.

En todo caso, ha insistido en que "siempre" ha visto "muy fuerte" a Ortuzar, y que, además, "sea siendo presidente o no", el partido "tiene que contar sí o sí con personas así, porque no podemos perder de ninguna manera su sabiduria y su experiencia".