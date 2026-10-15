El anticipo de las ayudas de la PAC 2026 alcanzará los 26,7 millones de euros en Euskadi

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VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a 2026 ascenderá a 26,7 millones de euros en Euskadi, y este viernes se resolverá el pago de las prestaciones, en la primera fecha hábil en la que la normativa permite abonar el anticipo.

Entre las principales líneas de apoyo destacan los 12,6 millones de euros de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los 2,7 millones de la ayuda redistributiva, y los 766.480 euros destinados al complemento para jóvenes agricultores, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

También se distribuirán 2,5 millones de euros para ganaderos extensivos de vacuno de carne, 1,9 millones para la producción sostenible de leche de vaca, y 2,4 millones al pastoreo extensivo. El importe propuesto comprende las principales ayudas a la renta de las explotaciones, los apoyos vinculados a determinadas producciones agrícolas y ganaderas y las intervenciones relacionadas con prácticas agrarias sostenibles.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentra la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva y el complemento para jóvenes agricultores, así como las ayudas asociadas a la producción de carne y leche de vacuno, ovino y caprino.

El anticipo incluye apoyos a la producción sostenible de proteínas vegetales y remolacha azucarera, junto con medidas agroambientales relacionadas con el pastoreo extensivo, la siega sostenible, la biodiversidad en pastos, la siembra directa, la rotación de cultivos con especies mejorantes, las cubiertas vegetales y los espacios de biodiversidad, entre otras actuaciones.

El conjunto de estas líneas permite atender diferentes necesidades de las explotaciones, tanto mediante ayudas destinadas a sostener su renta, como a través de medidas vinculadas a determinados sectores productivos y a la aplicación de prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente.

PLAZOS

El 16 de octubre se resolverá el pago de todos los expedientes que hayan superado los controles establecidos, con una intensidad del 75% de la ayuda correspondiente. Durante la primera quincena de diciembre está previsto abonar hasta el 90% de la ayuda correspondiente a los expedientes que hayan superado los controles.

Para quienes hayan recibido el anticipo de octubre, supondrá un 15% adicional, mientras que los expedientes que permanezcan retenidos en octubre y puedan incorporarse al pago en diciembre recibirán entonces el 90% de una sola vez. El 10% restante se abonará en junio de 2027, una vez conocidos los importes unitarios que publique el Ministerio de Agricultura en mayo.