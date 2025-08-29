La AP-8 registra retenciones de hasta ocho kilómetros en la frontera con Francia

SAN SEBASTIÁN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 registra retenciones de hasta ocho kilómetros en la frontera con Francia, en Irun, sentido hacia la localidad francesa de Baiona.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, se registran pasadas las seis de la tarde ocho kilómetros de retenciones por afluencia de tráfico en el kilómetro cero de la AP-8 en Irun, sentido Francia.

Además, también se registran a la misma hora retenciones en aumento en la N-1 en Tolosa, sentido Irun, por una salida de calzada.