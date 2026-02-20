La app NIK Cartera Digital supera el medio millón de descargas y amplía servicios y ayuntamientos

Cartel de la aplicación Nik. - IREKIA

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aplicación NIK Cartera Digital, que permite disponer en el móvil las tarjetas o carnés de las diferentes administraciones o servicios públicos, ha superado las 500.000 descargas. Además, ha ampliado sus servicios, con el carné de donante de sangre y licencias y titulaciones de pesca y actividades náuticas, así como su alcance municipal, con 40 ayuntamientos ya integrados.

Este servicio digital está impulsado por el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, que ha destacado su consolidación como "una herramienta clave en la transformación digital de los servicios públicos".

En función de los datos que ha aportado, la aplicación ha superado ya las 500.000 descargas. Cada día, 16.000 personas diferentes la utilizan, una cifra que asciende a 63.000 a lo largo de una semana y a 144.000 en el último mes.

En este "contexto de crecimiento" de su uso, NIK Cartera Digital continúa ampliando los servicios disponibles para la ciudadanía con la incorporación el carné de donante de sangre y licencias y titulaciones oficiales de pesca y las actividades náuticas.

En el primero de los casos, gestionado por el departamento de Salud y Osakidetza, actualmente en Euskadi existen más de 188.000 personas dadas de alta como donantes de sangre, la mayoría habituales y que donan de forma regular (dos o más veces cada año), de las cuales 6.600 se incorporaron el último año.

Durante el año 2025, un total de 46.418 personas acudieron a donar a alguno de los puntos fijos o móviles que tiene distribuidos Osakidetza por los tres territorios y se registraron un total de 79.107 donaciones.

Respecto a las licencias y titulaciones oficiales de pesca y actividades náuticas, se han registrado más de 11.700 licencias descargadas en pesca marítima recreativa, operativa desde hace más de un año. Ahora, se suman a NIK las licencias de pesca fluvial de los tres territorios históricos y las titulaciones náutico-deportivas, que abarcan en conjunto alrededor de 40.000 titulaciones y licencias.

MÁS TARJETAS MUNICIPALES

A estas novedades se añade también la incorporación de nuevos municipios durante 2026, los de Zumarraga, Balmaseda y Barakaldo, a través de tarjetas municipales, como las de polideportivos o bibliotecas. En la actualidad, 40 municipios ofrecen ya servicios integrados en NIK.

Según los datos del Departamento de Administración Digital, la tarjeta sanitaria es el carné más utilizado en NIK. En concreto, la tarjeta de Osakidetza (TIS/OTI) cuenta con 374.480 descargas en la aplicación. Además, NIK permite incorporar las tarjetas de hijos menores de 16 años.

También ofrece acceso a otros servicios como la Gazte Txartela, el carné de familia numerosa o la recepción en el móvil del segundo factor de autenticación de BakQ, en sustitución del SMS, así como el acceso directo a servicios como Lanbide o Metaposta.

La aplicación puede descargarse gratuitamente en Google Play y Apple Store y para acceder al servicio es necesario disponer de la identificación electrónica BakQ.