Apraiz llama a la cooperación para afrontar "los grandes retos municipales en un tiempo de responsabilidad democrática"

SAN SEBASTIÁN, 19 Feb.

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, ha apelado a un "nuevo tiempo de cooperación" en el seno de Eudel, "más allá de siglas y legítimas diferencias políticas" para afrontar "los grandes retos municipales en un tiempo de responsabilidad democrática". Además, ha enfatizado que este nuevo tiempo exige "responsabilidad y altura de miras, para representar no solo a nuestro municipio, sino al conjunto de pueblos y ciudades del país".

Asimismo, ha defendido que "es el momento de los ayuntamientos", como instituciones más cercanas, para "ofrecer estabilidad a la ciudadanía" y "abrir ventanas de oportunidad, de ilusión y esperanza en nuestros municipios, frente al ruido y la crispación que debilitan la confianza pública".

Apraiz ha realizado estas afirmaciones en la Asamblea General de la Asociación de Municipios Vascos, que ha reunido este jueves en la localidad guipuzcoana de Zumarraga a los regidores de los ayuntamientos de Euskadi.

En su intervención, ha puesto en valor Eudel como "el único espacio común y plural" donde todas las sensibilidades municipales pueden "construir posiciones compartidas, y alcanzar amplios acuerdos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca". "Gobernar un municipio es hacer política pisando tierra, desde la realidad de nuestros vecinos. Por eso, necesitamos más acuerdos y menos confrontación. El modelo de Eudel es el del consenso y la colaboración, porque las alianzas nos fortalecen", ha remarcado.

La presidenta de la asociación ha agradecido el "compromiso" de alcaldesas y alcaldes en un contexto "complejo" para los representantes públicos. "En tiempos de incertidumbre, sois la referencia más sólida y cercana de la democracia. Transformáis los acuerdos y compromisos políticos en servicios públicos y bienestar", ha aseverado.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Esther Apraiz se ha referido a la vivienda, "una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad ineludible para los ayuntamientos", ha apuntado que la Ley de Medidas Urgentes supone "un paso relevante, al eliminar obstáculos administrativos que dificultaban el impulso tanto de vivienda protegida como libre".

La presidenta de Eudel ha valorado el papel "clave" de los ayuntamientos ante la emergencia habitacional. "Estamos ejerciendo nuestra competencia municipal en vivienda, colaborando con el Gobierno Vasco en una reserva estratégica de suelo, y además tomamos la iniciativa, como en la declaración de zonas tensionadas", ha detallado.

No obstante, ha subrayado que la realidad municipal es "diversa" y que "cada ciudad y cada pueblo presentan necesidades específicas, por lo que no existen soluciones únicas aplicables a todo el territorio". En este contexto, Eudel atenderá las necesidades municipales en el despliegue de las distintas medidas, en coordinación con el Gobierno Vasco. Además, se consolidará un espacio municipal para compartir aprendizajes y experiencias innovadoras.

De cara a 2026, se plantean tres líneas de trabajo prioritarias como son la creación de una base de datos de buenas prácticas municipales -incluyendo zonas tensionadas, movilización de vivienda vacía, impulso del alquiler juvenil o nuevas fórmulas alojativas-; la elaboración de directrices urbanísticas que incorporen nuevas tipologías residenciales y usos más flexibles sin perder calidad urbana; y la preparación de un diagnóstico municipal ante una futura Ley del Suelo, con el fin de fortalecer las competencias locales en materia urbanística.

Por otro lado, en relación al Impuesto de estancias turísticas, Eudel elaborará un modelo de ordenanza fiscal para facilitar la aplicación del nuevo impuesto local, "garantizando seguridad jurídica y coordinación" en los tres territorios, así como la flexibilidad según la realidad específica de cada municipio.

Para este trabajo se conformará un grupo técnico de ayuntamientos, en "estrecha coordinación" con las diputaciones forales y con el Departamento de Turismo. El nuevo impuesto local afecta a todos los municipios. Los de menor presión turística-por debajo de 25 plazas-podrán optar por bonificarlo al 100%. Todos los demás, 194 municipios de Euskadi tendrán que aplicarlo. Así, el modelo de Ordenanza fiscal de Eudel facilitará la aplicación del impuesto en 62 municipios de Gipuzkoa (más del 70%), 94 municipios de Bizkaia (casi el 86%) y 38 municipios de Álava (74%).

En cuanto al euskera, se dotará a la asociación de un puesto técnico de euskera, y se publicará una Guía para la promoción del euskera en el tiempo libre de niñas/os y adolescentes, más allá del ámbito educativo.

Asimismo, Eudel realizará un diagnóstico propio de los servicios sociales municipales con vistas a la futura ley prevista para 2027, incorporando la perspectiva local.

Como continuación a las bases del padrón social, elaboradas en 2025, este año se realizará un procedimiento común para que los ayuntamientos puedan aplicarlo en base a criterios homogéneos y seguridad jurídica. En igualdad y cuidados, se presentará una guía para transformar los sistemas locales de cuidados con enfoque feminista y corresponsable.

Finalmente, en seguridad, se reforzará la coordinación entre policías locales y la Ertzaintza, y Eudel seguirá participando en el Foro Vasco de Seguridad junto al resto de instituciones y agentes. En empleo, se colaborará en el despliegue de proyectos piloto de planes locales en colaboración con el Departamento y Lanbide.