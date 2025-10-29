Aprobada la convocatoria del programa Eraikal, que destina 2,2 millones a la mejora de la edificación residencial

VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la nueva convocatoria 2026 del programa Eraikal, dotado con 2,2 millones de euros y destinado a mejorar la calidad, la sostenibilidad y la innovación en el sector de la edificación residencial en Euskadi.

Este programa, con más de 15 años de trayectoria, incluye nueva línea destinada a la innovación en accesibilidad, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Durante las anteriores legislaturas, Eraikal evolucionó para incorporar ámbitos estratégicos como la habitabilidad y la certificación sostenible -incluyendo estándares como Passivhaus, BREEAM, LEAN Construction, ISO o BIM-.

En el último Plan Director de Vivienda 2021-2023, el programa incluyó por primera vez una línea específica de industrialización, con ayudas de hasta 150.000 euros para investigación y prototipado. De esta línea han surgido proyectos de referencia como Kabian o los módulos de baños industrializados de Indushouse, ya implantados en promociones de vivienda pública, como la de Salberdin en Zarautz.

Atendiendo al éxito de esta línea y al impacto demostrado en la modernización del sector, la convocatoria 2026 duplica la dotación destinada a industrialización, pasando de 600.000 a 1,2 millones de euros, y mantiene ayudas de hasta 150.000 euros por proyecto. Esta apuesta refuerza la transición hacia métodos de construcción más eficientes, sostenibles, seguros y competitivos.

Eraikal incorpora una nueva específicamente orientada a fomentar la innovación en accesibilidad, con una dotación de 480.000 euros. Esta línea impulsará el desarrollo de soluciones constructivas, prototipos, herramientas tecnológicas y estudios que permitan avanzar hacia viviendas y edificios universalmente accesibles y adaptados a todas las personas.

Las ayudas están dirigidas a empresas del sector de la construcción, estudios de arquitectura e ingeniería, sociedades públicas de vivienda, clústeres, entidades tecnológicas y profesionales del sector radicados en Euskadi. Las solicitudes deberán tramitarse electrónicamente en el plazo de un mes a partir de la publicación de la orden en el BOPV.