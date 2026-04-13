Artium incorpora a sus fondos 400 imágenes de la actividad cotidiana de Arteleku en los años 90

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VITORIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium, ha incorporado a su archivo 400 imágenes de la actividad cotidiana del desaparecido centro de creación cultural guipuzcoano Arteleku en la década de los 80 y, sobre todo de los 90, que han sido donadas por su autor, el fotógrafo Ricardo Ituarte (San Sebastián, 1954).

El centro vitoriano ha integrado también a sus fondos documentales el archivo del espacio independiente CM2, que entre 1992 y 1996 fue punto de encuentro en Vitoria-Gasteiz para artistas, comisarios y agentes culturales.

La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Artium, Ana del Val, la directora del Artium, Beatriz Herráez, la responsable de Biblioteca y Documentación del Artium, Elena Roseras, y los artistas Ricardo Iriarte y Joxerra Melguizo han presentado este lunes la donación de ambos fondos en rueda de prensa.

Iriarte documentó de manera sistemática las actividades y espacios vinculados al contexto de Arteleku y a la producción artística experimental de ese periodo. La donación al museo de este fondo permite garantizar la conservación del material como testimonio directo del entorno creativo y de los procesos de trabajo en talleres, estudios y encuentros artísticos vinculados al centro.

BLANCO Y NEGRO

El fondo contiene un conjunto significativo de fotografías, mayoritariamente en blanco y negro, que documentan talleres, estudios y procesos de trabajo en Arteleku, así como imágenes de artistas en su proceso creativo, montaje de obras y espacios de trabajo colectivo.

Estas fotografías capturan la atmósfera y los programas participativos propios del centro. Actualmente, el fondo se encuentra en fase de tratamiento documental, un proceso que comprende diferentes etapas, como la identificación y clasificación por series, así como la descripción archivística normalizada para su integración en la base de datos del Centro de Documentación.

Por su parte, el archivo de CM2 incluye carteles, folletos y postales de las treinta exposiciones que organizó en sus cuatro años de actividad, así como programas de actividades, documentos de planificación y fotografías de las exposiciones, inauguraciones y procesos de montaje.

El archivo está en formato físico por lo que debe ser digitalizado, para después ser inventariado, catalogado y finalmente incorporado a los fondos del museo.