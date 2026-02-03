La asociación Celedones de Oro organiza la proyección del documental 'Martxoaren 3, gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo'

'Martxoaren 3, Gogoetak-Recuerdos Del 3 De Marzo' - CELEDONES DE ORO

VITORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Celedones de Oro ha organizado la proyección del documental 'Martxoaren 3, gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo', del director, Eloy González, para recordar los cerca de 50 años de los asesinatos del 3 de marzo de 1976 y "rendir homenaje a la lucha obrera que, con sangriento tributo, marcó la recuperación de derechos laborales y libertades, no sólo en tierra vasca sino en toda la península".

En un comunicado, el colectivo ha informado que el pase será el próximo 10 de febrero, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Círculo Vitoriano.

Respecto al audiovisual, ha expuesto que se trata de "un documental sincero, coral y plural, confeccionado con los testimonios de víctimas, familiares y vitorianos que vivieron aquellos días". El coloquio posterior a la proyección será dirigido por el periodista José Emilio Gómez Busto.