Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia inicia una campaña para recoger las demandas de las mujeres con cáncer de mama

Archivo - Una mujer se somete a una mamografía - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia ha puesto en marcha en diferentes localidades del territorio una campaña titulada 'Nos lo tomamos a pecho' que, hasta finales de este mes, pretende recoger las demandas de las mujeres con cáncer de mama. Además, fomentará participación de la población en el programa de detección precoz de Osakidetza "porque la detección en fases tempranas" de la enfermedad "permite tratamientos más eficaces y menos agresivos" y aumenta "la supervivencia y la calidad de vida".

En un comunicado, la asociación ha destacado algunas de las necesidades que las mujeres con cáncer de mama consideran hoy prioritarias y que centran la campaña 'Nos lo tomamos a pecho' de la asociación, entre ellas, "sentirse cuidadas más allá del tratamiento, poder comprender lo que les ocurre, participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información clara y rigurosa, encontrar espacios donde sentirse acogidas y contar con profesionales que tengan tiempo para escucharlas".

Por ello, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebrará el lunes 19 de octubre, la asociación ha reclamado "una atención más humana e integral" que responda no solo a la enfermedad, sino también "al impacto emocional, familiar, social y laboral que acompaña a un diagnóstico de cáncer de mama".

Según ha recordado, el cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia y, aunque la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8%, "gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz", todavía existen "importantes necesidades de acompañamiento y apoyo que forman parte de la realidad cotidiana de muchas pacientes".

Durante el mes de octubre, la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia ha instalado mesas informativas en los municipios de Amorebieta-Etxano, Balmaseda, Basauri, Bermeo, Durango, Elorrio, Ermua, Galdakao, Mungia y Ondarroa, así como en su espacio en Bilbao (Indautxu, 11-12), "para recoger las necesidades y demandas que las mujeres con cáncer de mama deseen trasladar para incorporarlas a su agenda política y social".

Una de las prioridades de la asociación es "el fomento de la participación efectiva de las personas con cáncer", de forma que se conviertan en "protagonistas de su proceso y no en espectadoras". Por ello, apuestan por "construir la atención con la persona garantizando sus derechos a comprender, decidir y participar y dándoles voz y poder de decisión".

DETECCIÓN PRECOZ

También pretende fomentar la participación de la población en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama de Osakidetza, "porque la detección en fases tempranas permite tratamientos más eficaces y menos agresivos, aumentando la supervivencia y la calidad de vida".

Además, ha señalado que "hablar del cáncer de mama no es hablar únicamente de una enfermedad", sino del "miedo a una recaída, de las secuelas físicas y emocionales, de los cambios en la imagen corporal, de las dificultades para recuperar la vida cotidiana y del impacto que puede tener en el entorno familiar, laboral y social".

Por esta causa, la Asociación defiende una atención "centrada en la persona, capaz de responder a todas las dimensiones de la vida que pueden verse afectadas por la enfermedad".

Para facilitar esta atención la Asociación en Bizkaia cuenta con un espacio "que responde a este propósito de vertebración de la humanización del cáncer, que contribuya a normalizar la enfermedad y a romper tabúes y estigma".

Convencida de que "escuchar también es cuidar", la Asociación Contra el Cáncer pone a disposición de familiares y pacientes el número de teléfono 900 100 036, de atención gratuito y disponible durante las 24 horas del día, los siete días de la "semana, para dar respuesta, apoyo y acompañamiento a quien lo necesite".

La Asociación en Bizkaia financia, actualmente, cuatro proyectos de investigación en cáncer de mama que se están desarrollando en centros de investigación del Territorio, por un importe de más de 700.000 euros.