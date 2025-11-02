La asociación de espeleología Burnia limpiará la Cueva de los Cuervos en Galdames el sábado

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de espeleología de Galdames Burnia llevará a cabo el próximo sábado, 8 de noviembre, la limpieza de la Cueva de los Cuervos, situada dentro del biotopo de este municipio vizcaíno y próxima al barrio Akendibar.

Según han explicado desde el Ayuntamiento y Burnia, a través de la red europea de áreas protegidas destinada a la conservación de la biodiversidad y la protección de hábitats y especies en peligro en la Unión Europea, RED NATURA 2000, la Unión de Espeleólogos Vascos, de la mano de la asociación de Galdames, presentaron el pasado año un proyecto para la puesta en marcha de esta limpieza, que logró ayuda económica para su desarrollo.

En total, una veintena de personas experimentadas llevará a cabo la limpieza de esta cueva durante toda la jornada. En concreto, van a retirar vidrio, plástico, lana de oveja o basura en general acumulada con el paso del tiempo, han avanzado.