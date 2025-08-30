Athletic Club recibirá en la apertura de la fase de grupos de la Champions League al Arsenal el 16 de septiembre

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club jugará el partido con el que inaugurará la fase de grupos de la Champions League a las 18.45 horas del martes, 16 de septiembre, contra el Arsenal en San Mamés, según ha confirmado la UEFA.

En su segunda jornada de Champions, los leones se desplazarán al Signal Iduna Park tras para jugar el 1 de octubre ante el Dortmund y luego se medirán al Qarabag azerbaiyano en San Mamés el 22 de octubre, antes de dos visitas seguidas en noviembre al Newcastle (5) y al Slavia (25).

El cierre europeo de 2025 será a lo grande, con la visita del PSG a 'La Catedral' el 10 de diciembre, y los dos últimos partidos serán ante el Atalanta italiano, a domicilio, y ante el Sporting de Portugal, en Bilbao, el 21 y 28 de enero.

El resto de equipos de La Liga EA Sports comenzarán la competición en días posteriores. El miércoles 17 será el turno de los de Diego Pablo Simeone, que se desplazarán a Anfield (21.00 horas) para enfrentarse al campeón de la Premier League, mientras que para el jueves 18 quedará el equipo de Hansi Flick, que visitará en esa misma franja horaria a las 'Urracas' y jugará a domicilio la primera jornada, como había solicitado a la UEFA para ganar tiempo de cara a decidir el estadio en el que va a jugar la competición.

El FC Barcelona tendrá un inicio duro, ya que tras la visita al Newcastle, recibirá el 1 de octubre al Paris Saint-Germain francés, actual campeón de Europa. Luego jugará en casa ante el Olympiacos griego (21 de octubre) y tendrá dos salidas seguidas, al Brujas belga (5 de noviembre) y al Chelsea FC inglés (25), su otro gran rival en el grupo y actual campeón del Mundial de Clubes.

Los blaugranas cerrarán (9 de diciembre) el 2025 en casa ante el Eintracht alemán, mientras que acabarán la fase de liga visitando al Slavia Praga checo y recibiendo al Copenhague danés el 21 y el 28 de enero, respectivamente.

En cuanto al Real Madrid, tras recibir al Olympique, tendrá que afrontar el largo desplazamiento a Almaty para jugar el 30 de septiembre ante el Kairat kazajo a las 18.45 horas. En octubre tendrá la visita de la Juventus italiana (22) y en noviembre se medirá a domicilio al Liverpool inglés (4) y al Olympiacos (26).

El conjunto que entrena Xabi Alonso cerrará el 2025 europeo con el duelo en casa ante el Manchester City inglés (10 diciembre) y su final en enero será como local ante el AS Monaco (20) y en Lisboa ante el Benfica SL portugués (28).

El Atlético, tras arrancar en Anfield, recibirá en el Riyadh Air Metropolitano al Eintracht Frankfurt alemán el 30 de septiembre, y en octubre tendrá su otra salida más complicada de esta fase, al Emirates Stadium del Arsenal FC (21).

En noviembre, dos partidos seguidos en casa ante el Union Saint-Gilloise belga (4) y el Inter italiano (26) para acabar 2025 con la visita al PSV neerlandés (9 de diciembre). El viaje a Estambul para jugar ante el Galatasaray turco y la visita del Bodo/Glimt noruego cerrarán su fase de liga los días 21 y 28 de enero respectivamente.

El Villarreal CF, tras su estreno ante los Spurs, se medirá el 1 y el 21 de octubre en La Cerámica a la Juventus y al Manchester City, mientras que en noviembre tendrá dos salidas seguidas al Pafos FC chipriota (5) y el Borussia Dortmund alemán (25). El Copenhague danés y el Ajax neerlandés, en casa el 10 de diciembre y el 20 de enero, y la visita al Bayer Leverkusen alemán el 28 de enero completan su calendario.

--CALENDARIO DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA.

ATHLETIC CLUB.

16/09 18:45: Arsenal FC (C).

01/10 21:00: Borussia Dortmund (F).

22/10 18:45: Qarabag FK (C).

05/11 21:00: Newcastle United FC (F).

25/11 21:00: SK Slavia Praga (F).

10/12 21:00: Paris Saint-Germain (C).

21/01 21:00: Atalanta BC (F).

28/01 21:00: Sporting de Portugal (C).

FC BARCELONA.

18/09 21:00: Newcastle United FC (F).

01/10 21:00: Paris Saint-Germain (C).

21/10 18:45: Olympiacos FC (C).

05/11 21:00: Club Brujas KV (F).

25/11 21:00: Chelsea FC (F).

09/12 21:00: Eintracht Frankfurt (C).

21/01 21:00: SK Slavia Praga (F).

28/01 21:00: FC Copenhagen (C).

REAL MADRID.

16/09 21:00: Olympique de Marseille (C).

30/09 18:45: FC Kairat Almaty (F).

22/10 21:00: Juventus (C).

04/11 21:00: Liverpool FC (F).

26/11 21:00: Olympiacos FC (F).

10/12 21:00: Manchester City (C).

20/01 21:00: AS Monaco (C).

28/02 21:00: SL Benfica (F).

ATLÉTICO DE MADRID.

17/09 21:00: Liverpool FC (F).

30/09 21:00: Eintracht Frankfurt (C).

21/10 21:00: Arsenal FC (F).

04/11 21:00: Union Saint-Gilloise (C).

26/11 21:00: Inter de Milán (C).

09/12 21:00: PSV Eindhoven (F).

21/01 18:45: Galatasaray AS (F).

28/01 21:00: FK Bodo/Glimt (C).

VILLARREAL CF.

16/09 21:00: Tottenham Hotspur (F).

01/10 21:00: Juventus (C).

21/10 21:00: Manchester City (C).

05/11 18:45: Pafos FC (F).

25/11 21:00: Borussia Dortmund (F).

10/12 18:45: FC Copenhagen (C).

20/01 21:00: AFC Ajax (C).

28/01 21:00: Bayer 04 Leverkusen (F).