Atutxa cree que el 21A los vascos no tendrán "dudas" y votarán al PNV, y avisa a EH Bildu que "las modas son efímeras"

Cree "una obscenidad" y "muy grave" que Otxandiano calificara a ETA como "ciclo político"



BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, cree que en las elecciones del próximo 21 de abril los vascos no tendrán "dudas" y optarán por Imanol Pradales como lehendakari para que "se mantenga y mejore el bienestar" en Euskadi, y ha advertido a EH Bildu de que "las modas son efímeras y suelen tener resultados a corto".

Tras considerar "una mala táctica" que la formación soberanista plantee que gobierne la fuerza más votada, en línea con el "tacticismo político" del que le acusa Pradales, Atutxa cree que es "muy grave" y una "obscenidad" que Otxandiano calificara a ETA como "ciclo político".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha considerado que "aquí se van a confrontar dos grandes formas de hacer política y de hacer país, dos grandes proyectos posiblemente". Uno de ellos es el del PNV, que lidera Imanol Pradales, "que viene de una trayectoria larga y difícil del PNV" y, por otro, está el de EH Bildu, del que se "oyen muchas palabras", pero todavía no se sabe lo que ofrece a la ciudadanía.

"Hablan de cambio que solo lo deben de ver ellos. Están de moda, es verdad, y las modas a veces son efímeras y suelen tener resultados a corto", ha señalado.

En todo caso, ha apuntado que ella es "muy optimista" y ve a Pradales como lehendakari de Euskadi porque la sociedad vasca "es capaz de valorar lo que se hacía hasta ahora y confía en que un grupo de personas liderado" por el candidato jeltzale "pueda seguir haciendo que el bienestar de este país se mantenga y mejore".

"Yo creo que, cuando se confronten de verdad esos dos proyectos de país, de liderazgos, de trabajo y de futuro real, realmente la ciudadanía no va a tener dudas. Pero hay que confrontarlos, y yo todavía dudo de verdad que la campaña nos vaya a dar suficiente tiempo para que ese otro proyecto que no conocemos de EH Bildu nos lo vayan a explicar", ha subrayado.

ETA

La líder del PNV en Bizkaia ha afirmado que le sorprendió "absolutamente" que el aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, afirmara que para él ETA era "un ciclo político". "Me sorprendió porque creía que no iba a fallar en una cosa de ese tipo. Yo estaba convencida de que incluso esas respuestas ya las tenían preparadas. Pero, al final, supongo que el subconsciente y lo que de verdad piensan, termina aflorando", ha manifestado.

A su juicio, "decirle a este país que ha sufrido más de 40 años de violencia extrema y de terrorismo de ETA, que fue un ciclo político", es "una obscenidad" y ha añadido que le pareció "grave".

GOBIERNO VASCO

En cuanto a la propuesta de Otxandiano de que gobierne la lista más votada, Itxaso Atutxa ha dicho que hace solo unos meses, tras las elecciones municipales y forales, las listas más votadas, "esas que dice EH Bildu que hay que respetar, no se respetaron en algunos municipios vizcaínos", en los que la primera fuerza era el PNV.

"Yo no digo que se tenga que hacer, pero no se hizo. Y EH Bildu no fue la fuerza más votada y está gobernando esos ayuntamientos, porque legítimamente consiguió más apoyo que el PNV, que sí las había ganado", explicado.

Atutxa ha recordado que el sistema establece que quien consiga mayor apoyo parlamentario liderará Euskadi y ha dicho que habrá que ver quién tiene "compañero para poder llegar a esas mayorías, porque nadie va a tener una mayoría absoluta".

En su opinión, esa oferta de EH Bildu es "una mala táctica" y ha recordado que ayer mismo Imanol Pradales la calificó de "tacticismo electoral".

GERNIKA

Sobre el conflicto con el alcalde de Gernika, José María Gorroño, ha dicho que este "no ha sido capaz de cumplir su palabra" de dejar la alcaldía. "Me consta que en Gernika sus propios votantes le han pedido ya que lo deje, porque fue él quien lo dijo públicamente. Yo ya ver para creer y esperar para ver", ha subrayado.

Además, ha dicho que se han visto en las últimas semanas cosas "muy curiosas". "En la elección de la Mancomunidad de Busturialdea, los representantes del partido de Gorroño apoyaron la candidatura del PNV, tiene todavía unos presupuestos que no ha aprobado y no ha presentado, no sé con quién los querrá sacar", ha señalado.

En este sentido, ha reiterado que hay una "parálisis" en el municipio, que Gorroño ha negado, y hay proyectos "importantes que necesitan de la contribución de algún otro partido más, porque necesitan mayoría en el pleno".

"Nosotros estamos donde estábamos, y somos los únicos que hemos cumplido. Le hicimos alcalde con nuestros votos el día 17 de junio. Por lo tanto, si algún día es capaz de cumplir su palabra, supongo que habrá una posibilidad de diálogo. Mientras tanto, desde luego, nosotros seguimos donde estábamos", ha manifestado.