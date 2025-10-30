Aumenta hasta 189 el personal investigador de la EHU en la lista de los más citados en publicaciones científicas

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de personal investigador de la Universidad del País Vasco, EHU, incluido en la lista de los más citados en publicaciones científicas de acuerdo al ranking que elabora la universidad de Stanford, se ha elevado hasta 189, según ha informado la universidad.

En un comunicado, la EHU ha precisado que la Universidad de Stanford elabora cada año el Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists y, entre ese 2% de personal investigador más citado, hay más nombres de EHU. De hecho, este año aparecen 189 frente a los 168, una "cantidad reseñable" teniendo en cuenta que la EHU es una universidad generalista y bilingüe.

De todas las personas que figuran en el ranking, 133 están en la lista senior (en 2024 fueron 119). Esa lista hace referencia a las citas que ha recibido a lo largo de su carrera profesional la persona que investiga. En la segunda lista del ranking, la que recoge las citas obtenidas en 2024, se incluyen 157 nombres de la EHU mientras el pasado año fueron 133. Por último, 101 personas de la Universidad pública vasca aparecen en ambas listas, 17 más que el año anterior.

EHU ha indicado que, año tras año, ha ido creciendo el número de personas de la comunidad investigadora de la EHU que figura en esta lista de Stanford, lo que, a su juicio, revela el trabajo que la universidad pública vasca ha realizado a favor de la calidad de la investigación y la divulgación.

El vicerrector de Investigación, Jon Umerez, ha afirmado que estos resultados "no son más que la punta del iceberg, la parte más destacada y visible", pero también demuestra que "debajo hay una base amplia, profunda y sólida que sostiene el pico".

Asimismo, a juicio de Umerez, estos resultados indican que en la academia internacional se tiene muy en cuenta el conocimiento que se genera y la ciencia que se produce en la EHU, y "en definitiva, que la aportación de la universidad a este patrimonio global es muy significativa".

La clasificación se obtiene aplicando distintos parámetros relacionados con el impacto de las publicaciones científicas: número de publicaciones indexadas, veces que estas han sido citadas (mencionadas) en los trabajos publicados por otros científicos y científicas, índice h, coautoría, así como un indicador final que combina todos los anteriores. Además, con el fin de evitar sesgos, la clasificación permite comparar las métricas de cada persona investigadora eliminando las veces que se han citado a sí mismos.

Los miembros de la EHU que aparecen en la lista representan todas las áreas de conocimiento: Física, Filosofía, Química, Lingüística, Informática, Ingeniería, Economía, Ciencias de la Salud Educación o Deporte, entre otras.