Aumentan un 4,7% las mujeres víctimas de agresión sexual en Euskadi hasta octubre

BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 640 mujeres denunciaron en los diez primeros meses del año haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en el País Vasco, lo que supone un 4,7% más que en el mismo periodo de 2024, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios, destacó el aumento del 19,7% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Bizkaia (284 en 2024, por 340 este año). En Álava se anotó un ascenso del 11% (91 en 2024 por 101 un año después), mientras en Gipuzkoa experimentaron un descenso del 15,6% (236 casos en enero-octubre del pasado año, por 199 este año).

También mostró una subida (+0,6%) el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 902 mujeres atacadas entre enero y octubre, por las 896 del mismo periodo del pasado año.

El mayor aumento se dio en Álava (+7,3%) al apuntarse 147, lo que supone diez atacadas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 290 las mujeres agredidas por su entorno (-0,3%), mientras en Bizkaia cayó un 0,6% (468 en 2024, por las 465 de este año).

En menor medida se incrementó la cifra de mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja, que alcanzó la cifra de 3.268, lo que supone un 0,2% más que las 3.262 del año anterior.

En total, 4.810 mujeres (805 en Álava, 2.462 en Bizkaia y 1.543 en Gipuzkoa) sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, un 0,8% más que en los diez primeros meses de 2024.