Aumento de la inestabilidad y bajada de las temperaturas este sábado en el País Vasco

Cielo muy nuboso sobre Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi aumento de la inestabilidad y bajada de las temperaturas. El cielo estará por momentos bastante nuboso, y puede llover de forma débil durante la mañana en la zona cantábrica. Por la tarde aumentará el riesgo de tormentas, especialmente en la mitad sur.

Predominará el viento de componente norte, con unas temperaturas que seguirán descendiendo, especialmente en el interior, pero seguirán los valores veraniegos tanto de día como de noche.