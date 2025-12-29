El Ayuntamiento de Hondarribia adquiere tres nuevos vehículos híbridos para reforzar los servicios municipales

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, y el jefe de la Policía Municipal, Iñaki Vielba - AYUNTAMIENTO HONDARRIBIA

SAN SEBASTIÁN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hondarribia ha dado un nuevo paso en la modernización de los servicios municipales con tres nuevos vehículos híbridos para el trabajo diario del personal municipal. Los vehículos utilizados hasta ahora tenían más de ocho años de antigüedad y se encontraban en mal estado, por lo que su sustitución era necesaria para "garantizar la seguridad y la calidad del servicio".

En este sentido, mediante contratación pública, el Consistorio guipuzcoano ha adquirido tres vehículos híbridos en modalidad de renting, con una duración de cuatro años. El coste anual de este contrato será de 50.340,75 euros.

El pasado año, el Ayuntamiento de Hondarribia adquirió tres nuevas motocicletas para los servicios municipales, con el objetivo de mejorar la movilidad y la eficiencia. Estas incorporaciones forman parte del plan de renovación de la flota municipal que se viene desarrollando en los últimos años.

Con esta decisión, se persigue "mejorar las condiciones de trabajo del personal municipal y reforzar el servicio que se presta a la ciudadanía". Uno de los nuevos vehículos contará con un desfibrilador, con el fin de agilizar la primera respuesta en situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, el Consistorio hondarribiarra reafirma la apuesta por la sostenibilidad, mediante el uso de vehículos de bajas emisiones. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca "combinar seguridad, eficiencia y sostenibilidad, con el objetivo de seguir ofreciendo unos servicios municipales modernos, eficaces y respetuosos con el entorno".