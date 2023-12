Ayuntamiento de San Sebastián determina daño estructural parcial en el edificio de 31 de Agosto afectado por el incendio

Los vecinos de las manos A, D y E no podrán volver a sus casas hasta que se repare, mientras el resto lo hará este miércoles



SAN SEBASTIÁN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El informe realizado por el arquitecto del Ayuntamiento de San Sebastián ha determinado que hay daño estructural que afecta a parte del edificio del número 28 de la calle '31 de Agosto', afectado por el incendio registrado en un establecimiento hostelero el pasado domingo. Los vecinos de las manos A, D y E no podrán volver a sus casas hasta que se tomen las medidas de reparación correspondientes, mientras el resto podrá hacerlo este miércoles.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha dado cuenta de la reunión mantenida este martes por la tarde con los vecinos del portal 28 de la calle 31 de agosto realojados este pasado lunes como consecuencia de los daños provocados por el fuego.

La teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, junto a la concejala de Acción Social, Mariaje Idoeta, y técnicos de diferentes departamentos municipales les han explicado la situación.

El informe realizado por la arquitecto municipal determina que hay "un daño estructural que afecta a parte del edificio", según han indicado. De este modo, la comunidad de vecinos del portal 28 dispone de un máximo de 10 días para presentar un informe realizado por un arquitecto contratado por ella misma en el que se especifiquen los daños existentes y las actuaciones a realizar para corregir estos daños.

"La comunidad ya se ha puesto en contacto con un arquitecto que ya está trabajando en ello para poder tener el documento con las medidas correctoras lo antes posible", según las mismas fuentes. Tras ese informe, se deberá presentar un proyecto para la reparación que el departamento de Urbanismo autorizará a realizar.

Desde el Consistorio han indicado que esta noche los 17 vecinos del portal 28 de la calle 31 de agosto no podrán regresar a sus casas. A partir de este miércoles a las diez de la mañana los vecinos de las manos B y C, esto es, de los pisos que dan a la calle 31 de agosto, podrán regresar a sus domicilios "dado que la estructura de la escalera y del lado de sus pisos no se ha visto afectada".

Sin embargo, los vecinos de las manos A y D y E, esto es, de los pisos que dan a la calle Santa Corda, no podrán hacerlo. Sí que podrán acceder a recoger enseres acompañados de Guardia municipal.

La prohibición de residir a las manos A y D y E se mantendrá hasta que se adopten las medidas que decrete el informe que está realizando ya el arquitecto contratado por la comunidad.

Acción Social ofreció en la noche de este pasado lunes la posibilidad de ser realojadas a todas los vecinos. Si bien, en un principio nueve familias mostraron su interés en ser realojadas, finalmente fueron siete las familias realojadas en establecimientos hoteleros de la ciudad. Estas familias serán realojadas también esta noche. Las familias residentes en las manos A y D y E serán realojadas una tercera noche por el Ayuntamiento.

La Guardia municipal ha iniciado una investigación para determinar las causas que han provocado el incendio. Desde el departamento de Urbanismo se ha constatado que "si bien en los últimos años el establecimiento hostelero en el que al parecer se produjo el incendio había recibido diferentes sanciones, en este momento contaba con las licencias pertinentes para llevar a cabo la actividad".