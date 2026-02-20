El Ayuntamiento de San Sebastián finalmente no dejará acceder a los perros a las playas en verano

Archivo - Playa de Ondarreta, en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián finalmente no permitirá el acceso de perros a las playas de la ciudad durante la época estival, manteniéndose así la prohibición actual. Además, prohíbe, desde este verano, fumar y usar altavoces.

En un comunicado, el consistorio donostiarra ha informado de que "avanza" en la modificación de la Ordenanza de Playas para que a partir de este verano quede prohibido fumar en los arenales y el uso de altavoces y dispositivos sonoros.

El apartado referido al acceso con mascotas a las playas en temporada de baño (del 1 de junio al 30 de septiembre) "no se modificará finalmente, por lo que seguirá estando prohibido como hasta ahora", ha explicado el concejal donostiarra de Salud y Medio Ambiente, Iñigo García.

El edil presentó el pasado mes de noviembre la propuesta inicial de modificación de esta normativa, que incluía la prohibición de fumar para reducir la contaminación por colillas y promover espacios libres de humo; la limitación de aparatos generadores de ruido para garantizar el bienestar acústico y la tranquilidad de las personas usuarias; y la regulación del acceso de perros durante todo el año, adaptada a la Ley Vasca de Protección de los Animales Domésticos.

"Tras haber sometido la propuesta a consulta pública con la ciudadanía, se ha tomado la decisión de seguir adelante con las dos primeras medidas y dejar en suspenso la relativa al acceso de las mascotas", ha explicado.

Además, ha indicado que, a su juicio, "abrir el debate era positivo para la ciudad". "Las aportaciones ciudadanas recibidas fueron diversas y pusieron de manifiesto la preocupación existente por las posibles implicaciones en materia de salud pública ante la propuesta de modificación de la Ordenanza para permitir el acceso de perros en temporada de baños", ha apuntado.

Todas las propuestas han sido analizadas "de forma exhaustiva por el Servicio de Salud Pública y Bienestar Animal y por el Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad municipales", ha relatado, para añadir que "el 85,8% de las 163 aportaciones ciudadanas se posicionó en contra de permitir el acceso de los perros a las playas en verano, frente a un 4,9% a favor y un 9,2% con posturas intermedias". Por el contrario, de las 51 propuestas recibidas sobre prohibir fumar en las playas, el 72,5% se mostró a favor de la medida.

Asimismo, la propuesta para evitar ruidos molestos mediante altavoces u otros dispositivos logró "un consenso prácticamente unánime", ya que de las 37 aportaciones registradas, el 97% se posicionó a favor, sin votos en contra. "No se trata de imponer, sino de construir normas con apoyo social", ha afirmado.

Una vez terminado el periodo de consulta pública y análisis, la propuesta será aprobada el próximo martes en Junta de Gobierno para su remisión a las comisiones correspondientes, donde se recogerán y debatirán las propuestas de los distintos grupos políticos. Las aportaciones que se acuerden se incorporarán al dictamen que será aprobado en comisión.

Posteriormente, el dictamen se elevará al Pleno para su aprobación inicial y posterior publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Tras ello se abrirá el periodo de exposición pública de la nueva normativa, durante el cual podrán presentarse alegaciones.

Finalmente, una vez resueltas en su caso las alegaciones presentadas, la normativa se someterá a aprobación definitiva, quedando plenamente en vigor, con la intención de que pueda estar aprobada a tiempo para la temporada de playas de 2026, que dará inicio el 1 de junio.