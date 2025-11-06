Ayuntamiento San Sebastián y Gobierno Vasco "redoblan esfuerzos" para construir viviendas "asequibles" en la ciudad

SAN SEBASTIÁN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento donostiarra y el Gobierno Vasco han expresado su compromiso de "redoblar esfuerzos" para construir viviendas "asequibles" en San Sebastián, en la reunión que han mantenido este jueves el alcalde, Jon Insausti, y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

El encuentro ha tenido lugar en el Consistorio donostiarra y en él han participado grupos de trabajo de ambas instituciones. La reunión se enmarca dentro del impulso que pretenden dar a los proyectos prioritarios para "atender las necesidades de los donostiarras y en el marco de la voluntad renovada de tejer alianzas entre las instituciones con implicación en los diferentes asuntos".

Según han informado en un comunicado, la reunión ha transcurrido en un ambiente "constructivo" del que ambas delegaciones han salido "satisfechas", al haber acordado "un marco de trabajo colaborativo para construir nueva vivienda asequible para los donostiarras".

En el encuentro se ha constatado la "buena disposición" por parte de las dos instituciones para trabajar conjuntamente en "la solución de uno de los principales problemas que reclama la ciudadanía de Donostia". Así, Insausti ha puesto sobre la mesa la situación de "emergencia habitacional existente" en la capital guipuzcoana y la necesidad de "atajar de manera eficaz este frente".

IMPLICACIÓN

El alcalde ha introducido en la agenda la operación de construcción de vivienda en Auditz Akular y se ha comprometido a promover el desarrollo urbanístico en esta parcela, para lo cual ha solicitado la implicación del Departamento de Vivienda, así como una apuesta económica en este proyecto que puede aportar 3.000 nuevas viviendas para la ciudad.

Itxaso, por su parte, ha planteado poder colaborar tanto en Auditz Akular como en los cuarteles de Loiola, si bien ha propuesto "no perder de vista" los expedientes de Txomin-Enea II -donde se construirán 400 viviendas- y el derribo de la cárcel de Martutene, para la que ha mostrado "plena disposición" de asumir el conjunto de la operación en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En esta línea, el consejero también ha recordado la relevancia del ámbito de Playa de Vías en Amara-Easo (500 viviendas), y ha solicitado al Ayuntamiento la "pronta aprobación" del Plan Especial de Riberas de Loiola, del que el Gobierno Vasco está pendiente para sacar a concurso la obra de 83 alojamientos dotacionales.

En año y medio, el Ejecutivo autonómico tiene ya comprometidas cerca de 1.100 viviendas -sumando a las anteriores las 98 de Ciudad Jardín- y alojamientos dotacionales que requieren de un protocolo de actuación global que ambas instituciones pretenden firmar próximamente.

Finalmente, Insausti e Itxaso se han mostrado dispuestos a "aprovechar la inminente reforma de la ley del suelo" promovida por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que permitirá "agilizar y viabilizar operaciones urbanísticas de profundo alcance" para la ciudad.