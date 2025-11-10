Ayuntamiento de San Sebastián homenajea a las víctimas del terrorismo y la violencia en el Día de la Memoria

SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha rendido homenaje este lunes, Día de la Memoria, a todas todas las víctimas del terrorismo y la violencia en la ciudad. El acto, desarrollado al mediodía junto al monolito 'Oroimena' en homenaje a las víctimas situado en los jardines de Alderdi Eder, ha contado con la participación de los portavoces de todos los grupos municipales (PNV, PSE-EE, EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia) de la Corporación municipal, con el alcalde, Jon Insausti, a la cabeza.

También han asistido la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y los diputados forales Goizane Álvarez y José Ignacio Asensio, entre otros.

El alcalde y los concejales donostiarras han guardado unos minutos de silencio y han realizado una ofrenda floral, junto a la banda municipal de Txistularis.

En declaraciones a los medios, Insausti ha agradecido que esta conmemoración en la capital guipuzcoana se lleva a cabo "de forma unitaria", con participación de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento.

"Si hablamos de construir una ciudad basada en valores, en Derechos Humanos, que recuerda el pasado, que no olvida, que quiere trabajar la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, esa unidad es fundamental", ha apuntado Insausti.

Además, ha puesto en valor que "en Donostia esas bases estén bien cimentadas", porque "desde ahí también se construye la ciudad". A ello ha añadido que "hoy es el día marcado en el calendario para recordarlo, pero es cierto que este ayuntamiento, esta ciudad, los donostiaras recordamos, por ejemplo, con las dinámicas de las placas de la memoria".