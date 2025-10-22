El Ayuntamiento de San Sebastián invierte 68.044 euros en la instalación de papeleras compactadoras "inteligentes"

SAN SEBASTIÁN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ampliará el próximo martes 28 el sistema de papeleras compactadoras solares "inteligentes" con la instalación de cuatro nuevas islas de recogida en la entrada del Puerto, la Plaza Cervantes, el Boulevard y la calle Loiola, con una inversión total de 68.044,80 euros.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para "modernizar el mobiliario urbano y mejorar la gestión de residuos en espacios de alta afluencia".

Las nuevas papeleras instaladas, modelo Bigbelly SMART MAX, desarrolladas por Future Street y Sulo Ibérica, incorporan tecnología de compactación automatizada que permite almacenar hasta cinco veces más residuos que una papelera convencional de 120 litros.

Desde el Ayuntamiento han indicado que están diseñadas para la recogida selectiva de cuatro fracciones (envases, papel, orgánica y resto), funcionan mediante energía solar y disponen de sensores infrarrojos que monitorizan en tiempo real el nivel de llenado.

Además, gracias a su conexión digital, pueden gestionarse de forma remota, optimizando las rutas de recogida. Su diseño compacto, accesible y sin aristas mejora la integración en el entorno urbano y garantiza un uso seguro para personas con movilidad reducida.

El concejal donostiarra de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha subrayado que "estas papeleras inteligentes nos permiten dar un salto cualitativo en la gestión de residuos en vía pública". "No solo mejoran la limpieza, también fomentan el reciclaje, optimizan recursos y contribuyen a un paisaje urbano más ordenado", ha incidido.

Finalmente, ha indicado que desde el Consistorio donostiarra se sigue "trabajando para que Donostia sea una ciudad más sostenible, moderna y preparada para los retos del futuro".