El Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz presenta la campaña para formar parte de las comisiones de los Bizan

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha presentado la nueva campaña para sumarse a las comisiones de los centros de personas mayores Bizan, en las que se deciden y organizan una media de 250 actividades mensuales y que, en la actualidad, están compuestas por cerca de 300 personas mayores de 60 años quienes constituyen el principal órgano de participación de los 16 centros que componen la red.

En rueda de prensa, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha informado que el plazo para inscribirse se abrió el pasado día 1 y permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre.

"Las comisiones de actividades son el corazón de Bizan y las encargadas de proponer, decidir, diseñar, organizar y evaluar las actividades que se realizan en todos los centros distribuidos por la ciudad", ha expresado para indicar que el lema de esta campaña es 'Construye Bizan a tu manera'.

Las personas que acuden a Bizan pueden hacerlo solo como usuarias o implicarse más en la vida de los centros, aportando sus ideas y participando en la organización de la programación mensual. Las comisiones trabajan en equipo y deben estar formadas al menos por tres personas.

"Ellas son el motor de la creación en Bizan. En las comisiones se ofrece la oportunidad de que cada persona pueda contribuir con su experiencia, conocimientos e intereses", ha incidido Royero, que ha animado a vivir esta experiencia.

En cada centro Bizan puede haber hasta ocho comisiones, cada una de las cuales cuenta con su presupuesto anual para abordar una temática diferente, lo que garantiza una oferta amplia de acciones. Las temáticas de las comisiones son: audiovisual, educativa, recreativa, lectura, escénica, salud, excursiones y social.

Las personas que componen las comisiones pueden participar hasta tres años consecutivos en la misma comisión, pueden hacerlo en una o dos comisiones a la vez, y siempre cuentan con apoyo técnico para desarrollar las iniciativas que proponen. Además de organizar actividades, las personas de las comisiones tienen jornadas de encuentro, sesiones formativas y reuniones generales donde comparten sus experiencias.

En la actualidad, las comisiones organizan en global una media de 250 actividades mensuales de todo tipo. Al ser sus componentes quienes deciden lo que organizan, la oferta se ajusta a los gustos e intereses de las personas usuarias de cada centro. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en cualquier centro Bizan o en la oficina Bizan Info, ubicada en el parque de la Florida.

VIVIR EXPERIENCIAS

A la rueda de prensa de presentación de la campaña han acudido Pilar Holgado, Maritxu Gamboa y Miguel Blanco, integrantes de las comisiones de actividades de otros tantos centros Bizan, que han animado a que más personas formen parte de las comisiones de actividades.

Holgado ha señalado que está "supercontenta por poder aportar a otras personas cosas que me gustan a mi y gustan a los demás", además de que "permite relacionarte con otras personas y estar a gusto". Por su parte, Gamboa ha asegurado que formar parte de las comisiones le "aporta enriquecimiento personal", al "vivir experiencias nuevas, disfrutar de esta etapa de la vida y conocer otras personas con ideas diferentes".

Por último, Blanco ha indicado que para él lo más importante es lo que puede aportar a los demás. "Siento que ayudo y lo hago por quienes no pueden hacerlo", ha añadido, para agradecer la buena acogida de las actividades y apuntar que "las comisiones llegan donde las y los profesionales no pueden llegar".