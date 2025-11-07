El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subvenciona con 130.000 euros varios proyectos de cooperación al desarrollo

VITORIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes destinar 130.000 euros a ayudas a iniciativas que promuevan la solidaridad, la defensa de los Derechos Humanos y la ciudadanía global, en el marco de la cooperación al desarrollo.

En la convocatoria de 2025 se han seleccionado siete proyectos de entre los once presentados, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Asociación Colombia-Euskadi recibirá 25.000 euros para el desarrollo de un proyecto de erradicación de la violencia contra las mujeres en Tolima (Colombia), Guinea Conakri y Guatemala. Además, contará con 6.000 euros para poner en marcha un programa sobre la 'Red Juvenil Ambiental y el ecofeminismo'.

Medicus Mundi Araba dispondrá de 24.137 euros para el proyecto 'Gota a gota, defendiendo derechos'. La Asociación Africanista Manuel Iradier obtendrá 25.000 euros para la organización de la quinta edición del Festival Internacional de Cines Africanos, Afrikaldia.

Por su parte, Haaly Pular recibirá 22.500 euros para el curso 'Diagrama África', mientras que Mundubat Fundazioa contará con una financiación municipal de 20.400 euros para el desarrollo de un programa de defensa de los Derechos Humanos en Colombia. La entidad Prestaturik dispondrá de 6.900 euros para la ejecución del programa 'Juntos por la dignidad'.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de financiación con el Club Deportivo Zuzenak para el desarrollo de actividades físico-deportivas dirigidas a personas con diversidad funcional durante la temporada 2025-2026.

El Servicio Municipal de Deporte destinará 167.000 euros a este acuerdo, que tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva adaptada entre las personas con discapacidad residentes en Vitoria-Gasteiz y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.