Azkuna Zentroa acoge dos murales pintados por alumnos de Ucrania y Japón en el marco del proyecto 'Kids' Guernica'

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao acoge desde este miércoles dos murales de gran formato inspirados en el 'Guernica' de Picasso que han sido realizados por alumnos de Ucrania y Japón y recopilados por Minoru Watanabe, en el marco del proyecto 'Kids' Guernica'.

La muestra podrá contemplarse hasta el próximo día 27 de abril en el Atrio de las Culturas de Azkuna Zentroa, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao y las Juntas Generales de Bizkaia coincidiendo con la conmemoración este sábado del aniversario del bombardeo de Gernika.

El acto de presentación ha contado con la presencia la concejala de Igualdad y Fiestas y adjunta a Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, el promotor de la iniciativa, Minoru Watanabe, y el ex lehendakari Iñigo Urkullu, entre otros.

'Kids' Guernica' es un proyecto artístico cultural que fomenta la cultura de la paz entre la población infantil de todo el mundo, en el que, con la "inspiración" del 'Guernica' de Pablo Picasso, "concebido como testimonio del horror que acarrean las guerras", los niños crean obras colectivas en las que "trasladan un mensaje de paz y solidaridad global", han explicado desde Azkuna Zentroa.

En el caso de Bilbao se muestran dos de estas obras que "conectan dos comunidades que saben bien lo que es sufrir una guerra", como son Japón y Ucrania.

'All children's dreams in one word Peace' está pintado en 2024 por alumnado de la Facultad de Economía de Irpin, en Ucrania, que muestra "tanto su dolor por la destrucción y las masacres que están viviendo, como su deseo de que la paz llegue lo antes posible".

Por su parte, 'Kayoko Sakura III Project' ha sido creado por alumnado de la Escuela Secundaria Himi en 2023 de Nagasaki. En este caso han trasladado un proyecto con el que "cada año distribuyen por el mundo retoños del cerezo de Kayoko Hayashi, una estudiante víctima de la bomba atómica".

A través de los pétalos de flor, huellas de manos y banderas, han relatado desde la organización de la muestra, "trasladan cómo Gernika y Nagasaki han sabido crear, con sabiduría y valentía, ciudades pacíficas y felices desde sus ruinas".

Durante la presentación, Itziar Urtasun ha recordado que la paz es un "derecho humano incuestionable" que solo puede llegar "a través del diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación", algo que, en su opinión, "han trasladado magistralmente a estos murales las niñas y los niños que los han creado".

Por su parte, Minoru Watanabe ha apuntado que, "desde el genocidio de Gernika, la humanidad ha cometido muchos errores sin aprender de la historia, como los de Hiroshima y Nagasaki" y ha lamentado que "las matanzas masivas continúan en todo el mundo".

Por ello, ha realizado un llamamiento a la cooperación internacional para crear "un futuro libre de guerras, en paz y felicidad, donde las personas se amen y se ayuden mutuamente". "Este es el mensaje de nuestro proyecto Kids' Guernica", ha subrayado.

La presentación ha finalizado con la actuación musical del músico vizcaíno Gontzal Rodríguez Agudo, que ha interpretado varios temas en un violín que sobrevivió a la bomba atómica en Hiroshima y que Minoru Watanabe ha traído a Bilbao para esta ocasión.

UN MILLAR DE MURALES

Kids' Guernica es una ONG creada en 1995 por los japoneses Toshifumi Abe, Tadashi Yasuda y Kaoru Mizuguchi y el estadounidense Tom Anderson con motivo del 50º aniversario de la bomba sobre Hiroshima. Con el objetivo de fomentar la cultura de la paz entre la población infantil, el proyecto recorre el mundo visitando países que han sufrido el impacto de la violencia.

Hasta ahora, jóvenes de 50 países han creado alrededor de mil murales. Cada año, en diferentes países, se organizan exposiciones para mostrar estos murales y "promover un mensaje de paz y solidaridad global".