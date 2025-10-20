Azpeitia acoge el domingo el evento 'Jakinduriek mundue erreko dau', que combina bertsolarismo y divulgación científica

SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanagustin Kulturgunea de Azpeitia acogerá este próximo domingo el espectáculo 'Jakinduriek mundue erreko dau' (La sabiduría quemará el mundo), actividad organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco (EHU) y la Cooperativa Culturalde Azpeitia Kulturaz, que combina bertsolarismo y divulgación científica.

Bajo la batuta de la periodista y humorista Idoia Torregarai, los bertsolaris Eli Pagola y Julio Soto improvisarán sobre los temas expuestos de manera breve por las investigadoras Ainhoa Bereziartua, Cecilia Fernández-Altonaga y Gaskon Ibarretxe.

En primer lugar, Ainhoa Bereziartua, investigadora predoctoral en Salud Pública en la Facultad de Medicina y Enfermería de la EHU, hablará sobre la relación entre entorno urbano, aire y bienestar. En concreto, explicará cómo la contaminación no solo afecta a los pulmones, sino también al cerebro y a la salud mental.

Después, la lingüista Cecilia Fernandez-Altonaga, doctoranda en el Departamento de Lingüística y Estudios Vascos de la Facultad de Letras de la EHU, abordará la cuestión de si existen lenguas más difíciles que otras, apoyándose en la evidencia que ofrecen las investigaciones lingüísticas.

Por último, Gaskon Ibarretxe, doctor en Neurociencias y profesor en el Departamento de Biología Celular e Histología de Facultad de Medicina y Enfermería de la EHU, centrará su intervención en el papel de las células madre en la regeneración del sistema nervioso.

En particular, explicará cómo algunas investigaciones realizadas en la universidad pública vasca han demostrado que en la pulpa dental -tejido blando de los dientes- se encuentran células madre con capacidad para generar nuevas neuronas y reparar lesiones cerebrales.