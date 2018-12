Azti cree que los cambios por nueva regulación sobe OD pueden condicionar los resultados económicos de empresas de pesca

Publicado 19/12/2018 18:09:41 CET

Dice que el cambio de malla a 100 mm "no compensaría las ventajas" de una mejor ratio 'captura comercializable/captura total'

SAN SEBASTIÁN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación Azti considera que los cambios derivados de la nueva regulación europea sobre Obligación de Desembarco (OD) podría condicionar, "a largo y corto plazo", los resultados económicos de las empresas de pesca que practican la modalidad de arrastre a la pareja, así como de las que practican arrastre con baca de fondo y jurelera. Por ello aboga por "el desarrollo y evaluación" de medidas de minimización de la captura no deseada, "que no impacten de modo crítico en los niveles de las capturas comerciales de las flotas de pesca".

En un comunicado, Azti ha dado cuenta de los resultados del proyecto Mendes para aportar información técnico-científica con la que "tratar de favorecer la adaptación de la actividad" de las flotas de arrastre a la regulación europea sobre Obligación de Desembarco (OD).

El proyecto ha sido llevado a cabo por un consorcio liderado por Azti con la Organización de Productores de Pesca Fresca del puerto de Marín (OPROMAR) y Organización de Productores de Pesca de Altura del puerto de Ondárroa (OPPAO) como socias y ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP.

Personal técnico de AZTI ha llevado a cabo pruebas experimentales de mar, a bordo de buques de arrastre comerciales, para probar cambios en la configuración de las redes de arrastre a fin de reducir capturas no deseadas.

JUREL Y MERLUZA

El estudio se ha realizado principalmente con bacaladilla, jurel, merluza, gallo y caballa porque, según Azti, son las especies más afectadas por la OD. Además, se ha trabajado sobre las modalidades de arrastre practicadas en aguas del Cantábrico y Noroeste Ibérico (arrastre a la pareja y arrastre de baca en sus dos variantes, con red de fondo y con red jurelera).

En las pruebas se ha utilizado una dimensión de malla de 100 mm, la cual se propone en el nuevo reglamento europeo de medidas técnicas para las pesquerías de Europa, actualmente en vías de discusión en foros de la Administración europea.

Azti ha indicado que los resultados del proyecto Mendes apuntan a la necesidad de "seguir investigando en el desarrollo y evaluación de medidas de minimización de la captura no deseada que no impacten de modo crítico en los niveles de las capturas comerciales de las flotas de pesca".

En este sentido, ha apuntado que la malla de 100 mm "conlleva reducciones importantes de la captura no deseada, pero también de las especies comerciales principales en las tres modalidades de arrastre estudiadas", lo que "tiene implicaciones en los resultados económicos de las empresas pesqueras".

VIABILIDAD FINANCIERA

De este modo, ha destacado que "un cambio de malla a 100 mm en las pesquerías estudiadas condicionaría la viabilidad financiera a largo y corto plazo de las empresas de pesca que practican la modalidad de arrastre a la pareja, así como de las que practican arrastre con baca de fondo y jurelera (actividad mixta)", debido a la "reducción de ingresos derivada de la disminución sustancial en las capturas comercializables con cada unidad de esfuerzo".

Según la investigación, el cambio de malla a 100 mm "no compensaría las ventajas" de una mejor ratio 'captura comercializable/captura total'. Por ello, el los resultados del proyecto Mendes apuntan a la "necesidad de seguir investigando en el desarrollo y evaluación de medidas de minimización de la captura no deseada que no impacten de modo crítico en los niveles de las capturas comerciales de las flotas de pesca".