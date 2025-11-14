Balmaseda impulsa la reforestación de 85 hectáreas arrasadas en el incendio de 2022 plantando 67.000 nuevos árboles

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Balmaseda impulsa la reforestación de 85 hectáreas arrasadas en el incendio de 2022, que calcinó más de 400 hectáreas de monte en los términos municipales de Balmaseda y Zalla, con la plantación de 67.000 nuevos árboles.

Durante estos tres años, instituciones y entidades de distinto ámbito han llevado a cabo trabajos de restauración y repoblación para favorecer la regeneración del entorno. Ahora, el Ayuntamiento de Balmaseda avanza con la licitación de un proyecto de reforestación que actuará sobre 84 hectáreas de los montes Arbailza, Retao y Los Arroyos, con una inversión cercana a 337.000 euros.

La actuación se ha dividido en dos lotes y prevé la plantación de 67.000 árboles, combinando coníferas y frondosas para impulsar una recuperación más equilibrada del monte.

El proceso se ha diseñado para favorecer la participación de empresas de la zona, "reforzando así también el impacto económico local" y, además de la plantación, el proyecto incluye trabajos de adecuación del terreno y otras labores necesarias para seguir avanzando en la regeneración forestal del municipio, según ha informado el ayuntamiento.

Según los pliegos, los trabajos deberán estar finalizados antes del 30 de abril de 2026. Con este proyecto, Balmaseda da "un paso importante en la recuperación de las zonas dañadas y avanza en la restauración del monte, uno de los principales espacios de identidad y vida del municipio", ha remarcado el consistorio.