El Banco de Alimentos de Bizkaia pide voluntarios con carnet de conducir para hacer frente al aumento de actividad

Archivo - Voluntarios colocan los alimentos donados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Bizkaia ha pedido la colaboración de voluntarios con carnet de conducir debido al aumento de necesidades por la aplicación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

El banco vizcaíno ha realizado este miércoles un llamamiento a colaborar a personas que cuenten con carnet de conducir para "seguir adelante con la labor solidaria a favor de las personas necesitadas" del territorio.

Según ha explicado, las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario hacen que se precise un mayor número de colaboradores.

Desde el Banco de Alimentos han señalado que el transporte y distribución de comidas elaboradas, unido a la labor de recogida de alimentos de caducidad cercana, implica un aumento de su actividad "muy significativa".