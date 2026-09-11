La banda cántabra La Burla conmemora este viernes su 40 aniversario con un concierto en Bilbao

Cartel del concierto en Bilbao de La Burla - LA BURLA

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuarteto cántabro La Burla actúa este viernes en la sala Azkena de Bilbao donde ofrecerá un concierto conmemorativo del 40 aniversario de su fundación, en su localidad natal de Torrelavega.

El grupo, formado en 1985, volvió a los escenarios en 2025 para estos conciertos conmemorativos que incluyen el bolo de este viernes en la capital vizcaína, ciudad con la que les une un vínculo especial y donde quedaron segundos "aunque empatados", con los ganadores del primer Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao en 1989.

Tal y como recuerda el propio grupo en uno de los carteles puestos en circulación para el concierto, "Bilbao forma parte de la historia de La Burla porque a finales de los 80 y principios de los 90 actuamos muchísimo por allí, especialmente después de 'ganar' el primer Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao 88/89, un momento que marcó el comienzo de muchas noches inolvidables en la ciudad".

"Volver ahora, 40 años después, es reencontrarnos con toda esa historia, con la gente, con los recuerdos y con la energía que siempre hemos sentido cada vez que hemos tocado en Bilbao", han añadido.

Desde su surgimiento, la trayectoria de La Burla se prolongó durante quince años y dejaron publicados en esa primera etapa cuatro discos de estudio "Molestando A Los Vecinos" (1989), "Vamos A Armar Jaleo" (1991), "Deprisa" (1995) y "Sex Appeal" (1996) y un disco en directo "Made in Cantabria - Live in Torrelavega" (1999).

El grupo tomó su nombre del logo de los Rolling Stones, de quienes se declaran fans, e integraron su primera formación Gerardo Ramos (guitarra y voz), Felón Ezquerra (guitarra y voces), Iñaki García (bajo) y José Peña (batería).

Grabaron su primera maqueta en 1985 y en 1986 ganaron, junto a Melopea y Los Deltonos, el concurso "Marejada" de Torrelavega, a raíz del cual, se editó en 1987 se editó el disco 'Marajeda 87' con el sello Proa Discos, con la representación de los tres grupos participantes.

Bajo la producción del guitarrista de Tequila y Los Rodríguez, el fallecido Julián Infante, la banda registró en ese disco cuatro temas, incluida una versión de New York Dolls, en los que, además de Infante, colaboraba el armonicista de Mermelada.

Su primer disco en solitario fue un mini-Lp que se publicó al año siguiente y que se grabó en los estudios Duplimatic de Madrid, del que fuera batería de Los Pekenikes, Félix Arribas.

En 1989, tras un cambio de batería y pasar por el Villa de Bilbao, editan, a traves del sello vasco Discos Suicidas, 'Molestando a los vecinos', grabado en los estudios Iz de San Sebastián con producción a cargo de Kaki Arkarazo (Negu Gorriak).

En 1990 se presentan al concurso "Cieza Rock" (Murcia), que ganan y les permite grabar nuevas canciones, que en 1991 fueron incluidas en su álbum 'Vamos a armar jaleo', junto con algunos temas de los trabajos anteriores, ya registradas en otros estudios (Trak, Duplimatic, Iz).

Julián Infante (Tequila) estuvo de nuevo en tareas de producción de los temas 'Quédate' y 'Vamos a armar jaleo', que cuenta con la particularidad de que fue Andrés Calamaro quien grabó las partes de piano en el tema, en la que el grupo cree que fue la primera grabación que el argentino hizo tras su llegada a España de la mano de Ariel Rot.

Al año siguiente, Hilargi Records patrocina un disco colectivo que recupera su 'Molestando a los vecinos', en un álbum titulado '+ que Pop' donde también participan bandas vascas como Dinamita pa' los Pollos, Los Impecables, Doctor Deseo, Los Raros, Lavabos Iturriaga, Cómo Huele o Korroskada.

Tras otros dos discos y su presencia en sendos disco homenaje a Los Brincos y al guitarrista de Burnig Pepe Risi, el grupo grabó finalmente su primer disco en directo, 'Made in Cantabria' en Torrelavega, que incluía versiones de 'Miss you' de los Rolling Stones y 'No es extraño' de Burning.

Tras la edición de este trabajo, el grupo anunció su separación y protagonizó un regreso puntual para un concierto en 2009, en Santander, además de un recopilatorio bajo el título 'Rock & Roll (1985-2000)' que volvió a poner al grupo de actualidad en la escena rockera.

El concierto en la sala Azkena de Bilbao está anunciado a partir de las 21.00 horas, con apertura de puertas a las 20.30 horas. Las entradas cuestan 15 euros en anticipada y 18 euros en la taquilla.