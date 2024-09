La Banda Municipal de Música de Bilbao arranca este viernes la temporada de su 130º aniversario en Azkuna Zentroa

BILBAO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao arrancará este viernes la temporada de su 130º aniversario en Azkuna Zentroa con el concierto "Memorias y juegos", a partir de las 19.00 horas con entrada libre.

"Memorias y juegos" es el concierto que inaugura "Homenajes", décimo ciclo consecutivo que diseña José R. Pascual-Vilaplana al frente de la Banda y que persigue el objetivo de agradecer 130 años de fidelidad, confianza y complicidad de la sociedad a la agrupación musical bilbaína, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

La cita de este viernes dará el pistoletazo de salida a una nueva y "ambiciosa" temporada de conciertos que engloba 16 programas entre los meses de septiembre de 2024 y abril del 2025, además de varios recitales extraordinarios.

El concierto de mañana, titulado "Memorias y juegos", estará dirigido por el propio Pascual-Vilaplana. Los más de 40 músicos de la formación bilbaína interpretarán una variada selección de obras como "Homenaje a la Tempranica" de Joaquín Rodrigo, "Ouverture et Matsuri (La Fête)" de Shin-Itchiro Yokoyama, "Amaiur 1522" de Ruper Lekue, "Rêves, rires et jeux d'enfants" de Gilles Arcens y "Memories of an old Zarzuela" de Carlos Suriñach.

El viernes 20 de septiembre, la formación volverá al mismo escenario con "Serenidad y anhelos". En esta ocasión, la Banda estará guiada por el director invitado Borja Romero, ganador de la II edición del Premio Internacional de Dirección Bilbao Musika 2024.

En esta cita el público disfrutará de obras de autores tan diversos como Johan de Meij, Gustav Holst, Ola Gjeilo, Satoshi Yagisawa, Joaquín Turina y Franco Cesarini.