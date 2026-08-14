Baño permitido en todas las playas de Bizkaia este viernes excepto Toña

Archivo - Playa de La Arena - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia permiten el baño este viernes excepto Toña, y en ninguna se ha observado la presencia de medusas, según los datos ofrecidos por la Cruz Roja en el territorio.

Con bandera amarilla de baño con precaución, se encuentran La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, San Antonio y Laida.

Por su parte, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri tienen bandera verde de baño libre.

La temperatura del agua se sitúa en 24 grados de media y la de ambiente en 27. La bajamar tendrá lugar a las 12.30 horas, mientras que la próxima pleamar está prevista a las 18.50 horas.