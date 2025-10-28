'La Barraca' llega al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el próximo 8 de noviembre

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La Barraca', escrita por el escritor y político valenciano Vicente Blasco Ibáñez, adaptada por Marta Torres y dirigida por Magüi Mira, llegará al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el próximo 8 de noviembre.

El montaje teatral está protagonizado por Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba, y producido por Teatro de Malta, Pentación Espectáculos y Olympia Metropolitana.

Esta obra, "que bien podría estar sucediendo en muchos lugares en la actualidad", reflexiona sobre "la necesidad imperiosa del conocimiento para crear espacios donde la convivencia sea pacífica y sostenible", han explicado desde Pentación.

La directora, Magüi Mira, desarrolla una puesta en escena que "conecta con el público de hoy al presentar una historia actual sin renunciar a su intemporalidad". En la parte artística, la escenografía corre a cargo de Curt Allen y Leticia Gañan, mientras que la composición musical recae sobre Santi Martínez y el diseño de iluminación es de José Manuel Guerra.

'La Barraca' cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana. Los hortelanos de la zona hacen imposible el asentamiento a estos forasteros y "con violencia y crueldad les impiden el trabajo honesto".

La directora de la obra ha destacado que 'La Barraca' "nos habla de la eterna lucha entre la razón y la violencia, de una comunidad enferma con comportamientos salvajes". "Una historia que nos conecta con la estrecha relación de la identidad y la autoestima, que nos hace tomar conciencia de la necesidad imperiosa de progresar en el conocimiento", ha señalado Mira.

Así, ha apuntado que la "emblemática" obra de Vicente Blasco Ibáñez, "escritor y político valenciano de finales del XIX, comprometido con las clases rurales", y adaptada al teatro por Marta Torres, "podría estar sucediendo hoy en muchos lugares del mapa del siglo XXI".

"El hambre, la miseria, la violencia. La guerra brutal, a la que tristemente estamos acostumbrados, nos saca del oxígeno que permite la existencia. Blasco Ibáñez lo sabe, y desde su pensamiento y su palabra nos empapa con el gran antídoto que nos lleva a la vida: la cultura, el conocimiento", ha concluido.