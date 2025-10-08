El barrio de Ariznabarra en Vitoria-Gasteiz ganará una nueva zona verde en el espacio del antiguo arenero

La actuación está incluida en el 'Plan de Barrios' y consensuada con la asociación vecinal Gazteluen Auzoa

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará a finales de este mes de octubre las obras de mejora y adecuación del antiguo arenero de Ariznabarra, que permitirá reconvertir este espacio en una zona ajardinada y ampliar el jardín existente.

En una nota, el Consistorio ha explicado este miércoles que la actuación da respuesta a una demanda del vecindario, trasladada por la Asociación de Vecinos Gazteluen Auzoa, que venía reclamando la dignificación de este espacio, actualmente en desuso y en mal estado.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha señalado que "el antiguo arenero se había convertido en un lugar degradado, sin un uso apropiado, y los propios vecinos pidieron actuar, para recuperar el entorno y darle un aspecto más digno y coherente con el resto del parque".

Durante la última reunión celebrada con la asociación vecinal el pasado 3 de febrero de 2025, el Ayuntamiento presentó las intervenciones previstas para el barrio dentro del 'Plan de Barrios', en el que ya se incluía este compromiso.

El proyecto contempla la reconversión completa del arenero en zona verde, siguiendo el diseño del parterre contiguo, con el objetivo de "integrar ambos espacios y mejorar su funcionalidad y estética". La obra cuenta con un presupuesto de 43.000 euros y ya ha sido adjudicada, por lo que su inicio está previsto para finales de octubre.

"Con esta actuación, damos cumplimiento a una petición vecinal reiterada y contribuimos a mejorar la calidad del espacio público de Ariznabarra", ha destacado Artolazabal.