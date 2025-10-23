Barrios de Amara, Centro, Gros y Antiguo de San Sebastián sufrirán afectaciones al tráfico el domingo por una carrera

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los barrios de Amara, Centro, Gros y Antiguo de San Sebastián registrarán afectaciones al tráfico este próximo domingo por la carrera 'Salto 15 kilómetros' entre las nueve y cuarto y las doce y media de la mañana, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se realizarán cortes al tráfico desde las 09.15 horas, aproximadamente, hasta las 12.30 horas, que está prevista la finalización de la prueba.

La carrera partirá desde la Avenida Madrid y termina en el miniestadio de Anoeta, pasando por Amara, Centro, Gros y Antiguo. Por tanto, en la franja horaria que dure la carrera habrá afectaciones al tráfico en estos barrios. Se ofrecerán rutas alternativas para que las personas residentes y transporte público, principalmente, puedan pasar. Los autobuses sufrirán modificaciones en sus recorridos.