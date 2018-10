Basagoiti suspende al Gobierno de López en la gestión cotidiana, aunque destaca "avances notables" en relación a ETA

Actualizado 28/02/2011 12:53:31 CET

Cree que las víctimas "hacen muy bien" en "alertar" de que "no se puede reforzar a ETA-Batasuna" y que se da "demasiada bola" a Sortu

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha "suspendido" al Gobierno de Patxi López en la gestión cotidiana, "que hace falta mejorar mucho", aunque en relación a ETA, a la "bronca política" y al "enfrentamiento entre dos comunidades" ha habido "avances notables".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Basagoiti ha considerado que, con el Gobierno de Patxi López y el pacto con el PP vasco, Euskadi "ha mejorado en que hay más sensatez política y no se está permanentemente en un debate de crispación acerca de cuál es el encaje en el que uno quiere vivir, sino que se está más en los problemas de la gente y eso es positivo".

Además, ha destacado que han sido dos años "en que se ha recortado la impunidad de aquellos que defienden la violencia, aquellos que están en ETA o en su entorno y han tenido las cosas menos fáciles los que quieren atacar a los vascos".

Sin embargo, ha reconocido que en la gestión económica "hay mucho que mejorar" y, en su opinión, el PP "lo habría hecho mejor en muchas cosas". Así, ha considerado que en la gestión cotidiana de los departamentos "estarían en una posición en la que se podría decir que se puede hacer muchísimo mejor".

"Si nos metemos en cómo lo ha hecho en la Sanidad, en qué propuestas económicas ha habido y en qué temas de empleo, ahí yo creo que haría falta ir a la reválida dentro de un tiempo o ir a los exámenes de septiembre", ha dicho.

Basagoiti ha insistido en dar un "suspenso" a López porque "no ha habido grandes cambios, grandes mejoras, en relación a una economía complicada", pero ha reiterado su aprobado, "gracias al PP, en lo que tiene que ver con la convivencia y el avance hacia la paz con libertad, pero no aprobado en lo que tiene que ver en la gestión cotidiana que es responsabilidad exclusiva de López y de sus consejeros".

BALANCE DEL PACTO

En cuanto al balance del pacto con el PSE-EE, Basagoiti ha considerado que lo que hay que conseguir en el final de legislatura es "convertir estos avances que hemos tenido con el terrorismo en su final definitivo", mientras que, en relación a la gestión, cree que "hace falta un empujón en las políticas económicas, de empleo, sanidad e infraestructuras". "En todo eso hace falta un empujon, pero con que se consolide el final del terrorismo y la paz con libertad es un avance importante y habremos arrimado bastante bien el hombro", ha subrayado.

Por otro lado, ha dicho que el "peligro" para el pacto de populares y socialistas "lo supondría si el Gobierno, más que los jueces, no hace todo lo necesario para impugnar esas candidaturas, para impedir que lleguen a las elecciones y para hacer algo que pueda, al final, reforzar a la enésima marca de Batasuna". "El Gobierno está diciendo que lo va a hacer, pues que lo cumpla", ha sentenciado.

El líder de los populares vascos ha remarcado que el pacto "está para que consigamos cuestionar toda la base ideológica y todos los medios de ETA y, en la medida en que el Gobierno, Zapatero y Rubalcaba, estén en su sitio y hagan lo que deben, este pacto tiene que funcionar bien".

Por otro lado, ha asegurado que "nunca estuvo en el acuerdo" el facilitar por parte del PSE-EE el gobierno de la Diputación foral de Álava a los populares. "Hubo alguna conversación entre el lehendakari conmigo acerca de esa posibilidad, pero nunca se plasmó en papel, porque el PP no hizo este acuerdo a cambio de quitar al PNV de no se cuantas consejerías, lo hicimos para poder acabar con ETA y para que haya sensatez, tranquilidad, normalidad y los políticos no seamos fuente permanente de bronca", ha remarcado.

Asimismo, ha asegurado que no ha hablado con el PSE-EE de extender su pacto a diputaciones y ayuntamientos tras las elecciones de mayo y ha dicho que "aunque el PSE-EE los insinúe alguna vez en su mítines, por ahí no va la cosa", sino que el PP aspira "a poder pactar con todos" y no va a hacer pactos "contra nadie" porque Euskadi es "muy plural", por lo que "si podemos llegar a un acuerdo con el PNV en algún sitio lo intentaremos y si podemos ganar una diputación y gobernar en solitario lo haremos".

MANIFESTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

En relación a la manifestación convocada por las víctimas del terrorismo, Basagoiti ha precisado que es una marcha "contra ETA, intentando poner todo de su parte para que el gobierno no flaquee y presente un buen recurso ante la Fiscalía, para que no tenga oportunidades ETA de volver a rearmarse en los ayuntamientos y en las diputaciones".

Según ha advertido, "en la medida en que Sortu, Batasuna o como se llamen, adquiera fuerza y puedan obtener fondos y dinero, quizás se olviden de esas palabras que dijeron que condenarían el terrorismo y que rechazarían la violencia, que ahora dicen porque están fastidiados". "¿Quién nos dice que mañana no se refuerzan y se olvidan de querer hace caminos democráticos y todo lo demás?", ha preguntado.

En su opinión, las víctimas "hacen muy bien al intentar poner en la sociedad española y vasca la clave de que no se puede reforzar ETA-Batasuna, que si quieren que lo dejen y que pidan perdón, pero que no se puedan reforzar, porque si se refuerzan no se van a acordar de las cosas que están diciendo ahora".

Para Basagoiti, se está "cometiendo un error en la sociedad española y vasca, se está dando demasiada bola a Sortu y toda esa bola solo puede ir en sentido negativo, porque se han puesto tantas expectativas ahí que ellos van a creer que han hecho todo bien y les falta reconocer lo principal, que es el Estado de derecho, la pluralidad del País Vasco y que aquí los vascos llevamos tiempo decidiendo".

"Como de este escenario salga Batasuna, ETA o Sortu reforzada lo vamos a llevar crudo los demócratas, porque estos no han aceptado que en este país puede vivir gente no nacionalista que no piensa como ellos, de izquierdas o de centro, por lo que demos menos bola a ETA- Batasuna y confiemos más en los demócratas", ha manifestado.

En el caso de que los tribunales permitan la participación de Sortu en las próximas elecciones, Basagoiti ha dicho que el PP "siempre ha acatado todas las sentencias judiciales". No obstante, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno "se dé cuenta de que es muy importante para el final de ETA que Batasuna o Sortu no se refuercen y nos puedan dificultar el final del terrorismo".

JUARISTI Y SAVATER

Preguntado por las declaraciones de Jon Juaristi en las que afirma que aceptó formar parte del Consejo del Euskera porque le "divierte chinchar", Basagoiti cree "muy bien todo lo que dice Jon Juaristi", quien, a su juicio, es "una de las mejores cabezas vascas, el mundo del euskera poco puede decir de él y tiene derecho a discrepar de algunas políticas y a decir lo que le dé la gana".

También se ha referido a las palabras dell filósofo y académico Fernando Savater, quien dijo que el terrorismo le ha mantenido "activo y metido en política" y que gracias a él se "ha divertido mucho". A Basagoiti no le han parecido bien "en absoluto" estas declaraciones, "con el sufrimiento que se ha pasado aquí y esperemos que no se vuelva a pasar".

LÍMITE DE VELOCIDAD

En cuanto a la decisión adoptada por el Gobierno central de reducir a 110 kilómetros hora el límite de velocidad por autopistas y autovías, Basagoiti ha considerado que es "una ocurrencia absurda, sin ningun tipo de sentido, que tiene un interés de cambiar la agenda política para que hablemos, en vez del paro y del desastre económico, de este tipo de cosas".

Tras denunciar que se pretende "cobrar más por multas de velocidad", ha criticado que el Gobierno del PSOE "va a velocidad muy baja", por lo que ha considerado que "lo que hace falta cuanto antes es, en vez de cambiar las señales de tráfico, cambiar a ese gobierno con Zapatero al frente".