Basauri inicia el proceso para la licitación del proyecto de rehabilitación de las naves de La Basconia

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Basauri ha iniciado el proceso de licitación para adjudicar el contrato de redacción del proyecto de rehabilitación de las naves de La Basconia, para su transformación en una plaza pública cubierta. Las futuras obras serán subvencionadas por el Ministerio de Cultura con 4 millones de euros, a distribuir en varias anualidades, y el precio base de licitación será de 220.825 euros.

Según ha informado el consistorio de la localidad, cuando las naves ya estén rehabilitadas, "se dará mayor concreción a las actividades que se desarrollarán en el espacio, que en cualquier caso serán de carácter cultural y artístico".

Del conjunto de las edificaciones de producción de La Basconia, se conservan tres naves contiguas que tienen una longitud de 125 metros y suman una anchura total de 57 metros. La superficie de las tres naves es de 7.125 m2, del tamaño del campo de fútbol de San Mamés, por lo que la infraestructura podrá distribuirse en diferentes espacios para usos de carácter colectivo, han detallado desde el Ayuntamiento.

El proyecto, han explicado, "deberá contemplar el mantenimiento de la estructura metálica roblonada de las naves, y en cuanto a la solera existente, se dispondrá un nuevo pavimento, y tanto la cubierta como las fachadas se desmontarán y se instalarán otras nuevas".

El objetivo del Ayuntamiento de Basauri es que el nuevo espacio resultante de la rehabilitación de las naves sirva de punto de conexión entre la zona residencial y la de actividad económica que se desarrollarán en un futuro en el ámbito y se convierta en un enclave de referencia para las y los basauritarras.

Las naves de la Basconia se encuentran ubicadas dentro de unos terrenos adquiridos por SEPES, entidad pública empresarial de suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

En marzo de 2024 SEPES formalizó su cesión gratuita al Ayuntamiento de Basauri. El contrato de cesión firmado entre ambas instituciones especifica que las naves se destinarán a fines de utilidad pública o interés social, como eventos de difusión del arte y la cultura local, así como el euskera, junto a actividades educativas, de carácter social y destinadas al fomento del empleo, ha recordado.