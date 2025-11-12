Basquenergy Cluster denuncia que la regulación en España "no ayuda a reinvertir en redes eléctricas"

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Basquenergy Cluster, Jose Ignacio Hormaeche, ha lamentado que la regulación en España no ayuda a reinvertir en redes eléctricas, un sector, no obstante, que está viviendo "un buen momento, porque en todo el mundo se está dando la necesidad de reinvertir en redes eléctricas". "No parece que las regulaciones vayan a incentivar esas inversiones necesarias para la industria consumidora y se está perdiendo o se puede perder una oportunidad de darle otro salto en cuanto al mercado local la industria eléctrica", ha advertido.

Hormaeche ha intervenido este miércoles en las jornadas 'Euskadi hacia el futuro Etorkizunerantz', organizadas por Europa Press Euskadi, en las que ha destacado que Basquenergy Cluster ha presentado alegaciones al borrador sobre el modelo retributivo de las redes eléctricas propuesto por la CNMC, para que establezca unos incentivos a aquellas empresas de distribución que introduzcan criterios 'no económicos', cuando adjudiquen las compras y las inversiones de las instalaciones eléctricas, con el fin de "incentivar o beneficiar y proteger a la industria europea".

De esta forma, ha dicho, se estaría en línea con lo marcado por la Comisión Europea, que recomienda que en las subastas eólicas y renovables en general se introduzcan criterios 'no económicos' para incentivar o beneficiar y proteger a la industria europea.

Según ha explicado, se trataría de criterios de sostenibilidad, de integración en el territorio o de innovación. "Hay una serie de criterios que se pueden utilizar y que decimos ¿por qué no abrimos la puerta a que un distribuidor se vea incentivado en ese techo de gasto o en esa capacidad de inversión, si utiliza tecnología europea?", ha señalado, para precisar que no hace alusión su alegación a ser vasca ni española, sino europea, porque en "Europa sí nos vemos capacitados para competir bien con las reglas de juego de la industria europea".

DESCARBONIZACIÓN

El representante del Cluster energético vasco ha señalado que "las inversiones en distribución hay que hacerlas los próximos seis años para que muchas de las empresas, quizá no las de mayor potencia, pero también el tejido industrial de mediana potencia, tenga acceso a la red y pueda hacer esa descarbonización".

No obstante, ha lamentado que los borradores de la CNMC que se están publicando "no atienden a la tendencia mundial de que necesitamos hacer inversiones en red, anticiparnos, el famoso término de inversiones anticipatorias".

Tras recordar que el Ministerio de Transición Ecológica está respondiendo a esta solicitud y ha ampliado el límite de inversión, ha destacado que la CNMC "por razones que tampoco somos capaces de llegar hasta su fondo", no está respondiendo a las orientaciones de política energética que da el Ministerio. "No están respondiendo a una tendencia casi mundial y están poniendo en riesgo o no están haciendo política industrial asociada a la política energética", ha agregado.

En este punto, ha coincidido con el término empleado por el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, quien ha denunciado que pretende que en España se instaure el "Aliexpress de la distribución" eléctrica, en perjuicio de la "calidad del servicio". "No es una metáfora", ha dicho Hormaeche.

COMPONENTES CHINOS

Así, Jose Ignacio Hormaeche ha explicado que "si el límite que se reconoce a una empresa de distribución en España son 257 euros el kilovatio y si cuesta 300 o 320 y hay ejemplos, en los que por la inversión que hay que hacer, es mayor, hay dos posibilidades: una, no hacerlo, y esa empresa se va a quedar sin conexión". "Hay una segunda posibilidad que es igual de mala, que es la tentación de que los transformadores o las celdas de media y alta tensión vengan de China", ha subrayado.

A este respecto, ha apuntado que "la amenaza de la competencia china, que está en otros sectores y en muchos otros, en el ámbito de la energía también está ahí".

"Si ya la propia CNMC dice que solamente va a invertir por este importe, el distribuidor puede estar tentado de decirnos a la potente cadena de valor eléctrica que hay en el país: 'yo lo haría con vosotros, que me da más garantía de seguridad, de calidad, de plazo de mantenimiento, y porque además contribuyo a la economía de este país', pero, si me tengo que atener a 257 euros el kilovatio, estamos abriendo la puertas y poniendo la alfombra roja, que sea más fácil que esa competencia de exterior aparezca", ha agregado.