BAT B Accelerator Tower celebra su primer encuentro con el objetivo de convertirse en "catalizador del emprendimiento"

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de emprendedores B Founders Club ha celebrado este lunes en BAT (B Accelerator Tower) su primera reunión, en la que han participado una treintena de personas fundadoras de empresas y startups consolidadas del territorio. Con esta jornada de presentación, se inicia "un recorrido para convertirse en catalizador del emprendimiento avanzado en Bizkaia", según han explicado desde la Diputación.

B Founders Club tiene como objetivos conectar a referentes del emprendimiento local con otras personas fundadoras de startups, fomentar la transferencia de conocimiento y "reforzar la competitividad del ecosistema de innovación" de Bizkaia.

Una treintena de personas fundadoras de empresas y startups consolidadas del territorio han participado en este acto de lanzamiento, que "marca el inicio oficial" del club y de su actividad pública. La sesión ha estado presidida por la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Ainara Basurko, y ha contado con la asistencia de la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver.

"B Founders Club nace para demostrar que en Bizkaia se puede emprender, crecer y competir al máximo nivel", ha destacado Ainara Basurko durante el encuentro.

En función de los datos que ha aportado, en los últimos diez años "en Bizkaia hemos acompañado la creación de 431 startups, de las que 332 siguen activas, con una supervivencia del 77% y que han creado 3.033 empleos y tienen una facturación acumulada de 754 millones de euros".

Para la diputada de Promoción Económica, "este club aporta precisamente la pieza que faltaba: una comunidad de referentes que compartirán su experiencia para inspirar a otras personas emprendedoras y para impulsar el emprendimiento avanzado en nuestro territorio".

B Founders Club nace impulsado por un grupo motor integrado por siete personas con una "trayectoria de éxito", Fernando Bacaicoa ( Grupo Educaedu), Unai Extremo (Virtualware) Eneko Knörr (Hostalia, Ideateca, Ludei, Stabolut), Gurutz Linazasoro (VIVEbiotech), Ander Michelena (Acurio Ventures y Ticketbis), Oier Urrutia (Lookiero) e Iratxe Zuluaga (Ariadna Grid y Merytronic).

El club tiene dos niveles de participación para generar un espacio de colaboración entre emprendedores de distintas etapas. Así, cuenta con un grupo promotor, integrado por fundadores de startups, y un grupo de founders, integrado por emprendedores que hayan levantado una ronda de inversión profesional de al menos 500.000 euros o superado el millón de euros en facturación en los últimos tres años.

Según ha explicado la Diputación, como "primer ejercicio de transferencia de conocimiento" en el marco del club, Oier Urrutia ha impartido una charla en la que ha explicado las claves de la evolución de Lookiero durante los últimos diez años: "su consolidación como referente europeo de moda personalizada, los retos asociados al crecimiento, el proceso de financiación y una visión estratégica orientada a la digitalización y la sostenibilidad".

PALANCAS

El B Founders Club está promovido por BAT B Accelerator Tower, el Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia ubicado en Torre Bizkaia y apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración del Gobierno Vasco.

Su director, Eriz Sainz, ha subrayado que el objetivo principal es "fomentar la relación entre fundadores, facilitando la transferencia de conocimiento desde quienes tienen más recorrido en el emprendimiento hacia quienes están en fases de crecimiento".

"Queremos generar un espacio donde los protagonistas sean las propias personas emprendedoras, un entorno pensado para que estos encuentros sucedan de manera natural y enriquecedora. Además, el club debe servir como punto de identificación de palancas que permitan impulsar el emprendimiento, siempre con un enfoque práctico y orientado a resultados", ha señalado.

BAT conecta actualmente con 214 organizaciones, de las cuales 114 son startups, y ofrece programas de incubación y aceleración, actividades de networking, iniciativas de innovación abierta con grandes corporaciones, acceso a financiación y conexión internacional con más de 140 hubs de emprendimiento en todo el mundo.

B Founders Club aspira a crear espacios de colaboración, identificar palancas de crecimiento para el ecosistema, trasladar propuestas a agentes públicos y privados e inspirar nuevas iniciativas empresariales.

La iniciativa, que aspira a "convertirse en catalizador del emprendimiento avanzado en Bizkaia", se volverá a reunir el próximo 26 de marzo, "fortaleciendo un ecosistema que combina arraigo local, ambición internacional y una comunidad comprometida con el desarrollo económico del territorio".