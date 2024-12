BBK On Stage! completa cartel para su próxima edición, con Carlangas, Juancho Marqués, Besmaya, Maren y Paul Alone

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo BBK On Stage! 2025, que acogerá la Sala BBK de Bilbao entre los meses de marzo y mayo, ha completado ya su cartel, que incluirá conciertos de Carlangas, Juancho Marqués, Besmaya, Maren y Paul Alone.

Según han explicado desde la Sala BBK, el ciclo, cuyas entradas se han puesto a la venta este miércoles en la taquilla y en la web de la sala de la Gran Vía bilbaína, se ha convertido en "una cita anual imprescindible con el talento musical más actual".

El BBK On Stage!, por el que ya han pasado Rayden, Marlon, Paula Mattheus o Valeria Castro, abrirá la que será su quinta edición el 14 de marzo con la actuación del compostelano Carlangas, quien, después de más de una década y cinco discos publicados liderando Novedades Carminha, empezó en 2022 su proyecto personal. Llegará a Bilbao para estrenar 'Bailódromo (Vol. 1)', su segundo disco en solitario, que se publicó el pasado octubre.

El 22 de marzo actuará el artista de Aranjuez Juancho Marqués, considerado "referente en el panorama urbano en todo el Estado". Con más de 15 años de carrera, Marqués tiene "un estilo musical inconfundible: tono cálido, temática sentimental y una clara apuesta por romper las barreras establecidas en el hip hop en castellano", ha destacado la sala bilbaína.

En abril, el día 4, llegará al escenario de la Sala BBK el dúo Besmaya (Javi Ojanguren y Javi Echávarri), que, con su "pop distendido, da una nueva vuelta al propio género, situándolo entre lo alternativo y los sonidos más actuales". Presentarán 'Nuevos lemas', su primer larga duración, editado en este 2024.

El día 12 Maren presentará su segundo disco, 'Qué lástima', publicado el pasado 29 de noviembre. Tras tres años en gira, ahora publica, en sus propias palabras, una colección de 10 canciones "enérgicas, contundentes e inspiradoras para despeinarte y vibrar en directo".

El BBK On Stage! 2025 se cerrará el 17 de mayo con el concierto del cantautor pamplonica Paul Alone, que "presentará en vivo sus canciones directas, sinceras y naturales", como 'No valgo pa'ciudad' y 'Te acuerdas?', han explicado sus organizadores.