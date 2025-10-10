BBVA presenta 'Crónica de una transformación (1900-1957)', su segunda exposición en el Archivo Histórico de Euskadi

Vista de la fachada de la Sucursal del Banco de Bilbao en París y la calle de la Ópera en 1930. Archivo Histórico BBVA - BBVA

La muestra, que da a conocer la historia económica del País Vasco, se abrirá al público del 31 de octubre al 6 de abril de 2026

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede del Archivo Histórico de Euskadi en Bilbao abrirá al público el próximo 31 de octubre la exposición 'Crónica de una transformación (1900-1957)', la segunda muestra que se lleva a cabo en el marco del convenio de colaboración entre BBVA y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y que da a conocer la historia económica del País Vasco.

'Crónica de una transformación (1900-1957)' propone un recorrido desde los primeros años del siglo XX hasta 1957. A través de documentos, fotografías, objetos y obras de arte del Archivo Histórico BBVA -primer archivo de banca privada creado en España- y de la Colección BBVA, se presentan diversos hitos en el desarrollo económico y social del país.

Durante este periodo, los bancos que dieron origen a BBVA (Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya) ampliaron su presencia nacional e internacional y financiaron proyectos clave, tanto en el País Vasco -Altos Hornos de Vizcaya o Hidroeléctrica Ibérica- como en el resto del territorio español, "contribuyendo de manera decisiva al crecimiento regional y nacional", según ha destacado BBVA.

A DISPOSICIÓN DE PÚBLICO E INVESTIGADORES

BBVA cuenta con el Archivo Histórico bancario privado de mayor envergadura en España formado por un patrimonio documental de carácter único que, a su vez, hunde sus raíces en el País Vasco.

En virtud de la firma del convenio de colaboración con el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, BBVA se comprometió a depositar en 2023 en el Archivo Histórico de Euskadi, estos fondos documentales familiares, empresariales e institucionales para continuar su catalogación y digitalización, y ser puestos a disposición del público e investigadores a través de los portales públicos digitales, además de organizar un ciclo de exposiciones.